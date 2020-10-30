«Квадратный» бум: в Томской области выросли цены на первичном и вторичном рынке жилья

На рынке недвижимости наметилась тенденция: чем доступнее ипотека, тем дороже квартиры. Фото: из открытых источников

24 октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2021 года. С апреля, когда началась ее реализация, в России было выдано более 230 тыс. кредитов на общую сумму почти 670 млрд рублей.

На фоне ипотечного ажиотажа, которому способствовали максимально низкие ставки по кредитам (от 6,5% и меньше), аналитики продолжают дискутировать, является ли это безусловным благом для рынка недвижимости. Речь идет в первую очередь о стоимости жилья, демонстрирующей явную тенденцию к росту фактически по всей стране.

Так, по информации Томскстата, цены на жилье в нашем регионе в третьем квартале 2020 года выросли и на первичном, и на вторичном рынке. Что касается новостроек, здесь стоимость квадратного метра в сравнении со вторым кварталом увеличилась на 1,7%, включая квартиры среднего качества, то есть типовые, и жилье улучшенного качества.

На вторичном рынке цены на квартиры выросли на 6,5%, в том числе на квартиры низкого качества – на 2,6%, среднего – на 3,6%, улучшенного качества – на 9,0%. Цены на элитные квартиры сохранились на уровне второго квартала, уточняют статистики.

На первичном рынке средняя цена жилого «квадрата» в конце третьего квартала составила 58 996 руб., на вторичном – 52 227 руб. Как и всегда, стоимость квартир существенно различается, причем во многом это зависит от материала наружных стен дома.

Дороже всего ценится квадратный метр жилья в новых монолитных и монолитно-кирпичных домах – 63 071 руб. В крупнопанельных и крупноблочных многоквартирниках эта цифра в среднем составила 60 626 руб. Самые дешевые квартиры жители Томской области покупали в кирпичных домах-новостройках – 54 354 руб. за «квадрат».

На вторичном рынке ситуация несколько иная, отмечают в Томскстате. Здесь наибольшая цена за квадратный метр зафиксирована как раз в кирпичных домах – 54 124 руб. Далее по нисходящей следуют монолитные здания (53 468 руб.), а также крупнопанельные и крупноблочные (50 023 руб.).

Напомним, что во втором квартале 2020-го по сравнению с первым цены на первичном рынке жилья в регионе выросли на 0,7%, на вторичном – на 2,6%. Судя по этим цифрам, в целом стоимость «квадрата» выросла с начала года несущественно.

В новых кирпичных домах квадратный метр стоит дешевле, а на вторичном рынке – дороже. Фото: из открытых источников

Новостройки будут дорожать?

Между тем рынок новостроек в России продолжает набирать обороты. Как сообщает портал «Авито Недвижимость», в Томске, например, интерес населения к покупке первичного жилья в третьем квартале вырос на 38% по сравнению с предыдущим периодом, а годовой рост достиг 30%.

Эксперты ожидают, что развитие рынка первичной недвижимости по восходящей траектории продлится как минимум до завершения действия льготной программы по ипотеке. То есть, получается, в ближайшие восемь месяцев новостройки будут только дорожать.

Кстати, по данным Аналитического центра ДОМ.РФ, доля жилья, приобретаемого в строящихся многоквартирных домах с помощью ипотечных кредитов, уже сейчас достигает 90%. Еще полгода назад эта цифра по России составляла 50-60%.

Как заявил на днях заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин, льготная ипотека не принесла застройщикам сверхдоходов, но позволила повысить качество предлагаемого жилья – а изменение качества невозможно без роста цен. Но, разумеется, решение о том, стоит ли покупать жилье прямо сейчас (и какое именно) либо все-таки погодить, остается за будущими покупателями.