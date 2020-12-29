Созданный восемь лет назад Томский региональный инжиниринговый центр (ТРИЦ) входит в состав инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также участников инновационного кластера Smart Technologies Tomsk.Уходящий 2020 год в силу известных причин оказался особым. Повлияла ли пандемия на бизнес-активность и какую помощь может получить сегодня предприниматель, обратившийся в центр, рассказали директор Центра Анна Кириллова и руководитель направления по оказанию инжиниринговых услуг Лариса Ботаева.Помощь – по нескольким направлениямПрежде всего отметим, что получить поддержку на условиях софинансирования затрат за счет средств бюджета могут субъекты малого и среднего предпринимательства региона (юридические лица, индивидуальные предприниматели) и участники инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk, объединяющего региональные промышленные компании, вузы, научные организации. Финансовая помощь бизнесу оказывается по итогам конкурсных процедур, направления поддержки отработаны годами.Важно, что ТРИЦ является региональным центром компетенций по оказанию комплексной поддержки субъектам МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». Такие мероприятия – стандарт деятельности по поддержке субъектов МСП производственного сектора в целях повышения уровня их технологической готовности, конкурентоспособности, в том числе, при участии в закупках крупных заказчиков. Их реализует АО «Корпорация «МСП» совместно с субъектами РФ. Заявки от малого и среднего бизнеса для участия в мероприятиях по «выращиванию» принимаются ежеквартально через форму на сайте АНО «ТРИЦ». Данные мероприятия в региональном центре проводит сертифицированный эксперт, руководитель инновационного направления ТРИЦ Алексей Ситников.Почему инновационному бизнесу выгодно сотрудничать с региональным инжиниринговым центром? Во-первых, для выполнения работ в интересах обратившихся компаний специалисты ТРИЦ отбирают на конкурсной основе квалифицированных партнеров-исполнителей из любых регионов России по выгодной цене.Во-вторых, ТРИЦ компенсирует наибольшую часть затрат за счет средств бюджета (субсидии федерального и регионального бюджетов). В текущем году была отмечена высокая конкуренция среди исполнителей контрактов не только из числа томских компаний, но и со всей России. Заявки на выполнение работ приходили из центральных и южных регионов страны, из Калининграда и городов Дальнего Востока.– В 2020 году мы заключили 16 договоров на поддержку кластерных проектов и участников кластера, – говорит руководитель направления по оказанию инжиниринговых услуг Лариса Ботаева. – Меры помощи распределялись по трем направлениям: первое – это разработка технической и конструкторской документации любого уровня сложности; решение вопросов, связанных с подготовкой документов на сертификацию продукции и многое другое. Второе направление поддержки – прототипирование промышленного дизайна, на сегодня оно является самым востребованным среди участников кластера. Третий блок работы – проведение различных исследований, технологических и медицинских, проверка нового оборудования или технологий, а также производственных процессов.Пример: разработка для АрктикиМногие кластерные компании сегодня являются участниками конкурсов, проводимых ТРИЦ. Примером проекта, который получил поддержку по разным направлениям, является разработка автоматической метеостанции, рассчитанной на год автономной работы в условиях Арктики. Этот стационарный комплекс создают специалисты томского Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) и компании «Сибаналитприбор».– Сегодня в Арктике почти нет полностью автоматических метеостанций, вместо них – обычные и полуавтоматические, требующие регулярного обслуживания источников питания. Импортные аналоги очень дороги, поэтому мы решаем задачу создания автоматизированного метеокомплекса на отечественной измерительной базе высокой степени надежности, – говорит заместитель директора ИМКЭС Владимир Корольков.Для этого проекта по условиям конкурсов, организованных ТРИЦ, разрабатывались и создавались прототипы конструкции станции, проводились их испытания в натурных условиях и пр. Одновременно в ИМКЭС СО РАН и ООО «Сибаналитприбор» создавался комплекс измерительного и сервисного оборудования автоматической метеостанции: разрабатывались метеорологические датчики, работающие на основе оптических, акустических и электронных методов измерений, создавалось «энергетическое сердце» метеостанции – гибридный источник электропитания на основе водородных топливных элементов и солнечных батарей.Эти работы выполнялись за счет гранта федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.», выигранного институтом в 2018 году, и собственных средств участников проекта.В итоге по условиям гранта уже к началу 2021 года должен быть разработан и испытан в условиях, приближенных к арктическим, экспериментальный образец автоматической автономной метеостанции «Арктикметео». На его основе будут создаваться уже опытные и промышленные образцы изделия для работы в реальных условиях Арктики.Лариса Ботаева поясняет: «Мы заключаем соглашение, согласно которому являемся равноправной стороной, участником проекта. Оплата происходит только после того, как заказчик принял весь объем выполненных для него работ. Примеров расторжения контрактов за все годы деятельности ТРИЦ не было: мы всегда добиваемся, чтобы компания-заказчик получила все результаты, указанные в техническом задании».– Для малого и среднего бизнеса мы проводим конкурсы по восьми направлениям. Первое из них связанно с самым широким спектром маркетинговых услуг: непосредственно маркетинг, разработка рекламных материалов, видео-контента, роликов, сайтов для раскрутки как продукции, так и самой компании, подготовка брэнд-буков, концепции выставочных стендов. Все, что касается продвижения на рынке, пользуется сегодня очень активным интересом со стороны бизнеса, – добавила собеседница.Другие направления поддержки МСП – это бизнес-планирование и экономические обоснования, защита интеллектуальной собственности, получение патентов и товарных знаков, а также консультационные услуги, связанные с этой сферой, постановка на учет и баланс результатов интеллектуальной деятельности.Важный блок услуг в интересах производственных компаний – это подготовка документов для сертификации, аккредитации и лицензирования выпускаемой продукции, проведение различных испытаний, необходимых для прохождения сертификации. Следующий новый блок услуг – разработка программ модернизации и технического перевооружения производства для промышленных компаний. Новое направление – разработка программ цифровизации производственных процессов, создание новых технических решений для этой цели. Наконец, проводится конкурс на проведение технологического аудита, также востребованный со стороны производственных компаний.В этом году компании-участники кластера Smart Technologies Tomsk участвуют в конкурсах сразу по двум направлениям: как инновационный бизнес и как представители МСП, обеспечивая тем самым комплексную поддержку своих проектов. «Оказывая одной компании полный набор разносторонних услуг, мы помогаем ей оперативно решить массу задач, – считает Лариса Ботаева. – За счет этого бизнесу удается максимально сократить срок вывода новой продукции на рынок, либо завершить перевооружение производства».Находясь в режиме постоянной связи с предпринимателями, специалисты ТРИЦ имеют возможность расширять инструменты поддержки бизнеса, подстраиваясь под требования реального сектора. Отзывы, полученные от предпринимателей в течение 2020 года, говорят о том, что услуги центра стали еще популярней, чем в предыдущие, а значит, проверка пандемией пройдена успешно.