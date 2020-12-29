Основала его Елена Михайловна Суховицына, а сейчас, уже 14-й год, руководит музеем учитель географии Оксана Сергеевна Еремина.- Экспозиция нашего музея посвящена сохранению памяти о подвиге бойцов 166-й стрелковой дивизии, - рассказывает Оксана Сергеевна. - Планировать его открытие начали еще в 1958 году. Тогда в областную газету пришло письмо от фронтовика А. М. Суслина, который рассказывал о боевом пути 166-й дивизии. На публикацию откликнулись некоторые ветераны, возникла переписка, появилась идея открыть музей, посвященный подвигу дивизии, ушедшей на фронт из Томска и защищавшей Москву на дальних подступах. В итоге большой работы поисковиков, ветеранов и педагогов был собран материал об участии дивизии в боях. А к 23 февраля 1968 года музей был торжественно открыт в томской школе № 51.Сейчас он обновлен: как и во всей школе, в музее прошел ремонт, получено новое экспозиционное оборудование, постоянно пополняются фонды. Однако главное, что дети сюда стремятся, им тут интересно, продолжает О. Ермолина: «Ребята-старшеклассники из числа активистов музея, юные экскурсоводы могут много интересного рассказать об экспонатах нашего музея и о бойцах 166-й стрелковой дивизии, вот их портреты на стендах! Но еще ценнее то, что в музей охотно приходят ребята из младших классов лицея № 51 (так теперь называется школа). Название поменялось, а верность традициям осталась прежней. Память о подвиге предков школьники хранят, изучают прошлое нашей страны через экспонаты.Ребятишки - о дедах и прадедахКак раз когда наш корреспондент осматривала школьный музей, туда пришли ученики пятого класса «Б». Мальчишки, не скрывая восторга, разглядывали солдатские каски, элементы обмундирования советских солдат, остатки оружия, найденные на местах боев поисковым отрядом «Сибиряк» и другими поисковиками. То и дело слышалось: «Ух ты! Смотри, смотри!»…Признаться, радостно было слышать эти возгласы неравнодушных ребятишек, а еще приятнее - услышать от пятиклассников, что они знают от родителей о тех своих дедах и прадедах, что прошли войну.- Мой дедушка, Михаил Георгиевич Кулаков, ему сейчас 92 года, во время Великой Отечественной войны воевал на фронте, - говорит Дамир Калиапаров. - Он рассказывал, как его призвали на фронт.- А у меня одна из прабабушек была связисткой, а другая работала в тылу, - добавляет Диана Кузнецова.- Мне рассказывали, что мой прадед освобождал пленных из концлагеря, правда, не знаю точно, из какого именно, - вспоминает Костя Мартемьянов. - Надо обязательно спросить у родителей…И вот уже ребята снова теснятся у витрин, рассматривают настоящую солдатскую шинель, кобуру, командирские планшеты. Помимо предметов военных времен в музее собран богатейший архив документов, фотоальбомы за полвека, богатая переписка с ветеранами.Библиотекарь Галина Скогорева рассказывает, как много сделано для увековечивания памяти бойцов и командиров 166-й дивизии. Пока были живы ветераны, с ними поддерживалась связь. Сейчас действует клуб друзей дивизии, куда входят потомки бойцов, а также краеведы, интересующиеся этой темой. И, конечно же, ученики лицея - ведь это их музей. Им, наследникам поколения победителей, хранить память дальше.Эта память, воплощенная в старых снимках, в воспоминаниях ветеранов, - на стендах музея. Надо только прийти в этот необычный школьный кабинет и вглядеться в лица тех, кто защищал нашу страну и спас ее от врага.