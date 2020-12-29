Время развития информационных технологий предлагает много новых возможностей. Чтобы найти любую информацию, сейчас достаточно просто зайти в Интернет. Поэтому сложно представить, чтобы школьники и студенты отправились на часовую экскурсию в музей… Или все-таки нет? Мы поговорили об этом с руководителями музеев боевой славы города Асино.Стрелковая, краснознаменная…Музей боевой славы 370-й стрелковой Краснознаменной ордена Кутузова Бранденбургской дивизии в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса был открыт 5 мая 2011 года. Этому формированию здесь посвящено несколько стендов: представлен его боевой путь, рассказывается о полных кавалерах орденов Славы 3-х степеней и Героях Советского Союза, воевавших в его составе.370-я стрелковая дивизия была сформирована в 1941 году на станции Асино (самого города тогда еще не существовало). В основном в ее состав вошли призывники из нескольких районов нашего региона - Асиновского, Колпашевского и Чаинского, а также солдаты и офицеры из Кемеровской и Новосибирской областей.- У нас представлены различные предметы, привезенные с раскопок из Смоленской и Новгородской областей, Карелии. Туда ездят в составе поисковых отрядов и наши студенты. Обычно я прошу их записать свои воспоминания, описать эмоции от поездки, - рассказывает Наталья Срек, руководитель музея боевой и трудовой славы Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.Создана экспозиция и в честь Елены Александровны Глухих, которая в составе 370-й стрелковой дивизии прошла весь боевой путь от Старой Руссы до Магдебурга и принимала активное участие в открытии музея. Ее военная профессия - медицинская сестра.- Когда я вступила в должность руководителя в 2013 году, Елены Александровны уже не было в живых. Поэтому мне было интересно познакомиться с другими женщинами, которые прошли такой же боевой путь. Я общалась с четырьмя медсестрами, они и подарили нам свои личные вещи, например, термометр 1946 года, часы на цепочке, книги, фотографии, - говорит Наталья Михайловна.Также в музее несколько стендов посвящены участникам Великой Отечественной войны, которые были работниками профессиональных учреждений города Асино. Оформлены и экспозиции по военной теме в целом.- Да, руководить музеем сложно, но лично для меня это значимая работа. Мне важно общение с ветеранами Великой Отечественной, детьми войны. Конечно, работа в музее требует много сил и времени. Мы делаем все, для того чтобы память о 370-й стрелковой дивизии жила, - делится руководитель.Музей боевой славы Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса находится в регионе на хорошем счету. На протяжении последних шести лет в областном смотре-конкурсе музеев, комнат боевой и трудовой славы образовательных организаций Томской области он занимает первое и второе место.С 2012 года при нем действует экскурсионный клуб «Мы помним». Студенты участвуют в организации различных мероприятий: обычно самые заметные проводятся в День Победы и 19 ноября, в день отправки 370-й стрелковой дивизии на фронт.- Думаю, что дополнительно привлекать студентов нужно обязательно. Желание сходить в музей и познакомиться с историей родного края возникает далеко не у всех. Положительно сказывается, когда ребята сами об этом рассказывают, выступают перед студентами и гостями музея, - уверена Наталья Срек.Музею боевой славы Асиновского военно-пехотного училища исполнилось в этом году 40 лет. Он был открыт 20 мая 1980 года на базе школы № 1. Главным инициатором стал председатель Совета ветеранов АВПУ Леонид Михайлович Миняшин. После окончания училища 19-летним парнем он отправился на фронт, а много позже передал в фонд музея материалы из личного архива. Ветеран участвовал в увековечивании памяти своих боевых друзей, ездил на раскопки по местам сражений.Поисковая работа здесь началась давно, еще за два года до открытия музея. В 1978 году вместе с учащимися активную работу по сбору сведений о бывших курсантах Асиновского военно-пехотного училища вел учитель истории Николай Борзов. Уже позже под руководством Антонины Сандаковой поисковый отряд получил название «Факел». Антонина Михайловна раньше сама руководила музеем, ездила по местам боев.- Сейчас поисковый отряд также существует. В него входят ребята 12-14 лет, на сегодняшний день их 30. Мы сотрудничаем с Советом ветеранов, при необходимости помогаем ему. Как таковая поисковая работа в настоящее время не ведется из-за пандемии коронавируса, - рассказывает действующий руководитель музея Евгения Овсянникова.Здесь представлена экспозиция «Боевой путь курсантов Асиновского военно-пехотного училища» в память о тех, кто когда-то учился в этом учебном заведении, а с началом войны отправился защищать Родину. По официальным данным, на фронт в годы Второй мировой ушло около 11 тысяч курсантов и командиров училища. Они пополнили 30 дивизий и шесть отдельных стрелковых бригад.За все время поисковая и экскурсионная деятельность проводилась сотрудниками и участниками отряда в нескольких регионах России - Волгограде, Москве, Смоленске, Новосибирской области, а также в Киеве (Украина) и Витебске (Белоруссия). Поисковиками на территориях восьми областей было собрано 1 890 экспонатов, более 240 военных реликвий и свыше 60 орденов и медалей, а также картосхемы боевого пути, книги, аудио- и видеозаписи. Всего ребята из отряда «Факел» разыскали 550 бывших курсантов.- На сегодняшний день у нас насчитывается 980 подлинных экспонатов: осколки от снарядов, гильзы от патронов, командирские планшеты, каски и фляжки, треугольные фронтовые письма, гимнастерки, комсомольские билеты, фотографии курсантов военно-пехотного училища. А гордость нашего музея - это электрифицированная карта. Она создана еще первыми поисковиками отряда «Факел», - говорит Евгения Алексеевна.По ее словам, работать в музее сложно, но интересно. Немало времени отнимает организация экскурсий и тематических лекций. В этом помогают дети: часто они сами проводят мероприятия и организовывают выставки.- Из-за ситуации, сложившейся с пандемией, сейчас музей не проводит экскурсии. Но в ближайшее время мы планируем проводить их в виртуальной реальности. Сейчас современная молодежь ищет информацию в Интернете, не особенно интересуется библиотеками и музеями. Считаю, для того чтобы повысить их популярность, необходимо вводить такие новшества, как виртуальные экскурсии, - делится планами руководитель.