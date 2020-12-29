Годом основания Бакчарского опорного пункта северного садоводства считается 1935-й. За 85 лет саженцы крупнейшего в Сибири плодово-ягодного питомника обрели популярность во всем мире. А определение «жимолость из Бакчара» - бесспорным знаком качества для любого селекционера.От 30 кг яблочек к всеобщему признаниюЕще осенью 1934 года мэтры НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко Россельхозакадемии захотели выяснить, можно ли среди тайги и болот Нарымского края выращивать овощи, фрукты и ягоды. Решили, что можно: в отрогах Васюганских болот, в 250 километрах на северо-запад от Томска, создали Галкинское учебно-опытное огородно-семеноводческое плодово-ягодное хозяйство. А в 1935-м уже был организован первый набор слушателей на двухлетние курсы специалистов Бакчарского опорного пункта северного садоводства (БОПСС, затем ФГУП, а сегодня ОГУП «Бакчарское»).Молодые ребята весной вручную раскорчевали вековую тайгу и под началом ссыльного агронома Василия Гвоздева заложили первый в Нарыме бакчарский сад. Через два года получили первый урожай - 30 килограммов кисловатых яблочек. Но возглавивший БОПСС Василий Иванович и его сподвижники знали: это только начало. Главное - тайга отступила!Впоследствии под руководством Гвоздева вывели и отработали более 30 сортов плодовых и ягодных культур, более 10 сортов - овощных. Деятельность самоотверженного агронома была отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и настольной медалью «100 лет со дня рождения И. В. Мичурина».Долгие годы ФГУП «Бакчарское», самое северное в Западно-Сибирском регионе научное учреждение, производило чистосортный и качественный посадочный материал плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур. За 85 лет его специалисты упорным трудом вывели 19 сортов жимолости и шесть - черной смородины.Именно жимолость «Бакчарского», это «русское чудо», как называют ее за рубежом, лучше всего прижилась в суровом краю и стала давать такие крупные плоды, что приобрела огромную популярность по всей России - от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Дагестана. Десятки ее сортов включены в Государственный Реестр селекционных достижений страны и защищены патентами. Среди них «томичка», «бакчарская», «васюганская», «камчадалка», «Роксана», «нарымская», «сибирячка», «бакчарский великан», «гордость Бакчара». А в последнее десятилетие здесь создали еще более удивительные сорта: «дочь великана», «Югана», «стрежевчанка», «восторг», «Уссульга», «Синий утес», «лавина» и другие, стремительно завоевывающие признание.«Бакчарское» стало томскимОднако на долгие годы федеральные власти про учреждение со статусом «федеральное государственное унитарное» будто забыли. Чтобы выжить при фактически полном отсутствии госинвестиций, специалистам предприятия приходилось рассчитывать только на себя. Деятельное участие в его судьбе принял томский губернатор Сергей Жвачкин, которому удалось пролоббировать в федеральном центре смену собственника. Летом 2019 года ФГУП «Бакчарское» перешло в собственность Томской области, а его директором был назначен коренной бакчарец Роман Пушкин.По словам Романа Сергеевича, сегодня самое важное для предприятия - сохранение наработанного десятилетиями опыта и передача его молодым специалистам. И такие, к счастью, нашлись! Недавние выпускники томских профильных вузов решили связать свою жизнь с северным садоводством и трудиться на этом славном предприятии. Кстати, в рамках областной программы поддержки «Земский ученый» они уже поселились в новых квартирах, получили средства на хозяйственное обзаведение и существенную ежемесячную прибавку к зарплате.По мнению директора учреждения, оптимизм внушает и внимание сельхозпроизводителей к их весьма актуальным (учитывая мировой интерес к «русскому чуду») научно-производственным программам. В частности, для закладки промышленных ягодных садов российскими сельхозпроизводителями научный отдел ОГУП «Бакчарское» сегодня исследует схемы посадок для переопыления различных сортов, выведенных здесь же, в Бакчаре. Говоря проще, ученые проводят эксперименты, какой сорт рядом с каким сажать, чтобы максимально увеличить урожайность. Эксперименты уже дали положительные промежуточные результаты, говорит Роман Пушкин, но оптимальная схема промышленных посадок будет разработана года через два.Еще одна программа, направленная на развитие местного садоводства, получила грант областного департамента по социально-экономическому развитию села в размере полумиллиона рублей. Она предусматривает проведение селекционных исследований по жимолости, но уже с использованием завезенных сортов из других регионов. Цель - создать новый, пригодный к механизированной уборке сорт, включающий в себя комплекс полезных хозяйственно-ценных показателей: высокую урожайность с массой ягод более двух граммов, одновременное созревание ягод, хорошую транспортабельность, вкус (без горчинки) и оптимальную силу отрыва с улучшенными характеристиками.Здесь будет город-сад!Сегодня ОГУП «Бакчарское» располагает одной из самых крупных по площади в России плантацией жимолости - около 40 гектаров - и производит 200-300 тысяч саженцев в год. Их с удовольствием закупают и выращивают садоводы не только из России, но и Беларуси, Украины, Казахстана, Китая, европейских стран. И частные фермеры, и серьезные оптовики знают, что они славятся качеством, гарантией высокой урожайности и доступными ценами. Но перед предприятием, учитывая его новый статус, поставлены и конкретные задачи регионального значения.- Бакчарский опорный пункт северного садоводства известен на всю страну и за ее пределами прежде всего как питомник для новых сортов жимолости. Но я считаю, что у предприятия большой потенциал по развитию других плодовых и ягодных культур, которые пользуются спросом у предпринимателей и садоводов, - подчеркнул глава региона Сергей Жвачкин. - Также я ставлю перед новым директором задачу помочь муниципалитетам в озеленении городов. Больше всего в такой помощи сегодня нуждается областной центр.В отношении работы по «другим культурам» Роман Пушкин сообщил, что на предприятии спустя несколько лет будет возобновлена селекционная работа по черной смородине, так любимой сибиряками. Что касается озеленения муниципалитетов, специалисты «Бакчарского» сегодня расширяют ассортимент декоративных культур, высадка которых позволит перевоплотить пыльные улицы в зеленые оазисы. В программе озеленения в первую очередь предлагается посадка бальзамического тополя (который не дает пуха и призван сменить обычный, ставший в последние годы аварийно опасным), живописных кустов сирени, многоцветного рябинолистного рябинника, а также альпийской смородины и татарской жимолости. Последние не плодоносят, но отлично растут в суровом климате северных районов и, кроме того, обладают приятным и целебным ароматом.