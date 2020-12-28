Это учреждение появилось на свет в 2012 году. В тот период подобные структуры возникали во всех регионах России и на разных уровнях, от районного до федерального. Власть и общество осознали необходимость помощи малому бизнесу, который, являясь необходимым элементом хозяйственной системы, насыщает рынок товарами и услугами, помогает решать вопросы с занятостью, дает необходимые налоги в бюджет.Сегодня бизнес-инкубатор оказывает значительную помощь активным и предприимчивым землякам. Проводятся мероприятия, к участию в которых привлекаются не только предприниматели, но и безработные, молодежь и даже дети. Предварительные итоги 2020 года мы обсудили с руководителем МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» Ольгой Васиной.Резидентам - комфортно и выгодноГод был непростым для предпринимателей и всей страны, и Томской области. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие предприятия сбавили активность, а некоторые находятся на грани выживания. Не исключение в этом плане и Кожевниковский район. Местные налоговики фиксируют уменьшение количества компаний и индивидуальных предпринимателей. Но резиденты - «бизнес-птенцы» местного инкубатора -находятся во вполне комфортных условиях: им обеспечены невысокая арендная плата, консультационная поддержка, помощь в работе с документацией.Работа по подбору резидентов ведется в районе без перерывов. Так, в третьем квартале текущего года бизнес-инкубатор был заполнен на 80%, здесь ведут свои дела шесть постоянных резидентов и два временных.Поддержку в 2020-м получили 10 субъектов малого предпринимательства, при этом три из них стали резидентами бизнес-инкубатора вновь. На муниципальных площадях работают гостиница «Гарант» (ИП Смелова А. Г.), цех по производству мясных полуфабрикатов (ИП Тищук Н. П.), цех по изготовлению корпусной мебели (ИП Анкудинов Ю. В.) и другие кожевниковские бизнесмены. Многие из них уже уверенно стоят на ногах.- Предпринимательство - это образ жизни. Это особый менталитет, когда думаешь о своем деле 24 часа в сутки. Нужно иметь твердый характер и крепкую хватку бизнесмена. Таких людей всегда немного, - рассказывает Ольга Васина. - Мы заключаем с нашими резидентами договор на три года, но его, конечно, можно расторгнуть досрочно. За прошедший период кто-то закрыл свое дело, не справившись с грузом, который на себя взвалил, кто-то переехал на другие площади. Среди сегодняшних резидентов несколько работают не один год, например, упоминавшиеся гостиница, цех по производству мясных полуфабрикатов. Но есть и перспективные новички. Например, Юрий Викторович Анкудинов вошел в число наших резидентов этой весной. Имея определенный опыт в изготовлении мебели, он составил бизнес-план, который был одобрен, получил финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей и стал индивидуальным предпринимателем. Теперь он сам у себя и замерщик, и сборщик мебели, и водитель, и грузчик. Работает столько времени, сколько требуется для дела. Вот это и значит быть настоящим предпринимателем!Как отмечает Ольга Сергеевна, за все время работы было проведено около 200 консультаций для хозяйствующих субъектов и населения, в том числе оказано более 100 консультаций субъектам МСП. Совместно с центром социальной поддержки активно велась работа с населением на право получения государственной помощи по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности в размере 250 тыс. руб.Специалисты учреждения оказывали помощь в составлении бизнес-проектов, консультировали население по вопросам организации предпринимательской деятельности с разъяснением положений и требований Гражданского, Налогового и Трудового кодексов.Будущее - за новыми поколениямиВ числе важнейших задач районного бизнес-инкубатора - пропаганда идей предпринимательства среди разных возрастных групп жителей, начиная со школьников. И это работа на перспективу, здесь трудно сразу ждать отдачи, ведь в любом обществе склонность к созданию своего дела и предпринимательские таланты имеет лишь небольшая часть населения. Бизнесмена надо выращивать постепенно, с молодых лет.В уходящем году в рамках мероприятий по развитию интереса к предпринимательской деятельности прошел день открытых дверей для учащихся Кожевниковской школы № 2, в ходе которого учащимся рассказали о бесплатном проекте в сфере предпринимательства «Это бизнес, детки!» для подростков Томской области. Было организовано также мероприятие с безработными гражданами в формате онлайн. Традиционно в рамках Дня российского предпринимательства состоялся конкурс детских рисунков на тему «Бизнес и село».Одно из заметных событий в 2020 году стало мероприятие на тему «Развитие бизнес-сообщества Кожевниковского района в контексте популяризации потенциала района и развития внутреннего и въездного туризма». Оно прошло в рамках школы «Туризм и сервис» и было организовано совместно с АНО «Координационный центр сохранения и популяризации культурного, исторического и природного наследия регионов, социальных услуг и патриотического воспитания «Единая туристическая информационная система».Организаторы ставили целью оказать содействие в просвещении и информировании сельского населения в сфере развития экологического и сельского («зеленого») туризма в районе, в продвижении сельской продукции и услуг на рынке для потребления туристами и местными жителями. Как отмечает Ольга Васина, туризм - это еще одно весьма перспективное направление для развития бизнеса в муниципальном образовании.