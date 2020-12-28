Во время карантинных мер, вызванных эпидемией коронавируса, многие, наверное, позавидовали жителям отдаленных районов - ведь чем дальше в глубинку, тем меньше шансов заразиться. Однако местный бизнес точно так же порадоваться изоляции не может: многие сферы услуг и производства нельзя отрезать от внешнего мира, и районные предприниматели могут понести невосполнимые убытки из-за нарушившихся бизнес-цепочек. Тем не менее представители малого и среднего бизнеса Первомайского района справляются с трудностями, возникшими по вине пандемии. О том, как им это удается, мы поговорили с руководителем НП «Первомайский бизнес-центр» Юлией Кубаревой.Главный ресурс - сибирский характер- В условиях пандемии было трудно всем, в том числе и нам, и нашим клиентам. Но каждая территория - это маленькое государство, со своими ресурсами, людьми, традициями. Без поддержки главы Первомайского района Ирины Сиберт и ее команды нам было бы сложно, - говорит Юлия Петровна. - Пандемия - проблема общая, здесь нужен системный подход. Благодаря совместной работе нам удалось минимизировать негативное влияние на развитие предпринимательства и в целом экономики нашего района. Были реализованы меры поддержки различных уровней: это безвозмездные субсидии для пострадавших отраслей, снижение страховых взносов, налоговые отсрочки, налоговые взносы, поддержка стартующего бизнеса, программа по повышению реальных доходов населения, оказание поддержки предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, и т. д.Уходящий год для бизнеса оказался, конечно, непростым. «Во время первой волны пандемии люди массово обращались за разъяснениями о мерах господдержки пострадавшим от простоя и карантина предпринимателям, заботились о получении субсидий, направляемых на заработную плату и коммунальные расходы, - продолжает директор бизнес-центра. - Во второй половине 2020 года много вопросов у людей возникло по новому налоговому режиму, который планируется ввести в стране с 1 января, когда перестанет действовать единый налог на вмененный доход. Предприниматели консультируются насчет того, какую систему налогов им лучше выбрать, как и когда правильней осуществить этот переход.Отметим, что массовых закрытий частных предприятий в районе не произошло. Местный бизнес оказался достаточно устойчивым к «коронакризису». «Возможно, причина не столько в том, что мы удалены от областного центра, а в особом характере наших предпринимателей, - считает Ю. Кубарева. - В районах области все-таки немного другая специфика и как следствие - иной подход к бизнесу. У местных предпринимателей их дело - это не просто хобби или вариант получения сверхприбылей, а порою единственный способ выживания, на какие-то другие ресурсы им здесь рассчитывать невозможно. Поэтому, даже если наш бизнесмен владеет точкой общепита или занят в другой сфере, наиболее пострадавшей от пандемии, он обязательно найдет выход. Возможно, начнет перепрофилироваться, но все равно будет работать и развиваться.Трудности не пугают стартующихДоказательством того, что в Первомайском районе пандемия не отпугнула желающих стартовать бизнесменов, стали несколько новых фермерских хозяйств, начавших свою деятельность в нынешнем году.Одним из примеров служит индивидуальный предприниматель, глава КФХ Екатерина Караваева. Несмотря на кризис, молодая мама двоих малышей организовала фермерское хозяйство. Сначала в рамках региональной программы по повышению реальных доходов населения она получила государственную социальную помощь в размере 250 тыс. рублей, а затем в рамках муниципальной программы поддержки стартующего бизнеса «Успешный старт» получила поддержку на развитие своего хозяйства. «Екатерина планирует и дальше развивать свое хозяйство и увеличивать поголовье, в общем, связывает будущее своей семьи с родным селом, - говорит руководитель Первомайского бизнес-центра. - И это не единственный пример, когда молодежь, молодые семьи стремятся себя реализовать в непростых условиях сельской местности».Если говорить о показателях работы центра за 2020 год, они следующие. В программе по повышению реальных доходов населения участвовало более 40 человек, для стартующего бизнеса - три действующих субъекта. Поддержка пострадавших отраслей охватила около 100 средних и малых предприятий, в сфере промышленного рыболовство - два СМП. Меры поддержки способствовали открытию более 50 СМП.- В наступающий 2021 год мы смотрим уверенно. Планируем сохранять весь объем услуг для бизнеса в прежнем объеме, хотя, конечно, многое будет зависеть от экономических условий во всей стране, и мы готовы к изменениям, - отмечает Юлия Кубарева. - По нашим наблюдениям, сформировавшийся бизнес сегодня держится вполне уверенно и адекватно реагирует на все потрясения, связанные с пандемией.