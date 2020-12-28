Второго декабря, в Декаду инвалидов, в Томском театре юного зрителя прошел 10-й, юбилейный шоу-показ «Особая мода». Коллекцию дизайнерской одежды из Томска, Москвы и Новосибирска по традиции представили модели из единственной в России школы моделей с инвалидностью.Напомним, что межрегиональный конкурс дизайнеров «Особая мода» проводится один раз в год в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». К участию были приглашены дизайнеры и студенты, представители дизайнерских агентств, специалисты предприятий индустрии моды и легкой промышленности.Организаторы постарались полностью реализовать цель конкурса: создание возможностей и условий для инклюзивного дизайнерского творчества одежды. Главная его задача - помочь детям и взрослым с разными видами инвалидности носить удобную и элегантную одежду и аксессуары.К сожалению, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой количество гостей было ограничено, желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию. Однако пандемия дала и новые возможности. Так, в 2020 году впервые в рамках проекта «Особая мода» прошла онлайн-конференция «Создание конкурсных коллекций универсального дизайна». Как и сам шоу-показ, это мероприятие пока единственное в России.Конкурс проходил в двух номинациях - «Дизайн одежды» и «Дизайн аксессуаров». Показ открыла дизайнер из Томска Лилия Трофимская, которая создает уникальные вещи ручной работы из натуральных материалов и использует технику мокрого валяния. Также свои коллекции представили Евгений Работкин, Надежда Быкова, Alex’s Family и мастера из Томского техникума социальных технологий.Также перед собравшимися выступила сотрудница томской Госавтоинспекции Анна Кузнецова. Она рассказала, какой материал для верхней одежды и аксессуаров может обезопасить пешехода. Ну а гостем шоу-показа стала команда КВН Томского отделения ВОИ «Чехов на Томи».На этот раз из-за пандемии конкурс среди дизайнеров не проводился, однако зрители проголосовали за понравившихся участников. Так, в результате голосования за приз зрительских симпатий победителями в номинации «Демонстратор одежды» стали Денис Калинин, Алина Зайнулина и Наталья Колбас - соответственно лауреаты третьей, второй и первой степени.Завершилось событие традиционным парадом моделей единственной в России школы моделей с инвалидностью «Особая мода». «Декада инвалидов - это праздник, который позволяет людям быть вместе, объединяться и делать творческие образовательные проекты», - подытожила идейный вдохновитель конкурса, председатель Томского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Дорохова. - Меня радует, что даже в такое непростое время удалось объединить людей с ограниченными возможностями здоровья и без них, стереть границы, сделать людей ближе».Добавим, что инклюзивный проект «Особая мода» стал лауреатом регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Раздвинь границы возможностей». Конкурс как раз и задумывался для поддержки тех, кто прорывными идеями и делами меняет мир вокруг себя. Проект реализуется при финансовой поддержке администрации Томской области и Фонда президентских грантов.