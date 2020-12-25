«Все дети - талантливы!» - это аксиома, и доказывать ее не требуется. Но что требуется от современной школы, чтобы талант ребенка не угас, чтобы одаренные дети хорошо учились, развивая свои способности и дарования?Педагогический коллектив МБОУ «Академический лицей им. Г. А. Псахье» имеет богатый опыт работы с разными детьми. О системе работы по развитию одаренности учащихся в условиях повышения качества образования рассказывают представители педагогического коллектива лицея.- Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались всегда, однако система образования меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей с учетом новых условий и нового контекста жизни, - говорит директор лицея Олена Валентиновна Починок. - Отметим, что качество образования представляет собой степень удовлетворенности ожиданий всех участников образовательных отношений: детей, их семей, администрации школы, в целом педагогического коллектива и внешних организаций, с которыми сотрудничает лицей для достижения результата.Педагоги Академлицея постоянно работают над обновлением содержания образования, форм, методов и приемов организации образовательного процесса с учетом современных требований.Для поддержки талантливых и активных- Одним из приоритетных направлений работы нашего педагогического коллектива является поддержка талантливых, одаренных и активных детей, что способствует повышению качества образования. Таким образом, одна из стратегических задач лицея - это создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения с учетом их индивидуальной траектории развития, - говорит Юлия Александровна Ковалева, заместитель директора по инновационной деятельности. - Для организации системы выявления и сопровождения одаренных детей в группе муниципального образования Томской области «Центральный» на базе Академического лицея активно работает и развивается межмуниципальный центр - как тьюторский центр развития потенциала и детской одаренности.На протяжении уже более семи лет он организует и проводит ряд значимых мероприятий, развивающих способности не только лицеистов, но и ребят из Томска и области. Это дистанционные предметные игры в формате личного первенства по физике и математике, «Физико-математический триатлон», организация и сопровождение мероприятий в рамках всероссийского проекта «Гимназический союз России» и многое другое.Особое место занимает ежегодная открытая междисциплинарная научно-практическая конференция школьников имени В. Е. Зуева, ее организуют и проводят специалисты Академического лицея. Год от года конференция становится все более популярной. В 2020-м она прошла в 26-й раз: 426 участников, 398 докладов, бесценный опыт взаимодействия талантливых детей - все это объединено стремлением к повышению уровня познавательной активности будущих профессионалов.Благодаря сотрудничеству с Ресурсно-внедренческим центром инноваций в 2019 году команда лицея запустила инновационный проект «Реализация сетевого взаимодействия образовательных организаций РФ по открытым проблемам образования». Теперь лицей имеет возможность трансляции ведущего педагогического опыта в вопросах развития уникальных способностей современных детей, а также проводит мероприятия, нацеленные на выявление одаренности школьников и в регионах России. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Межмуниципального центра с Фондом поддержки образования (Санкт-Петербург) на информационной платформе «Гимназический союз России».- Век технологий не стоит на месте. Идти в ногу со временем нам помогают федеральный проект «Цифровая образовательная среда» и разнообразные ресурсы, с помощью которых создается новое информационное пространство лицея, - поясняет Алена Андреевна Головнина, заместитель директора лицея по информационным технологиям. - Создание информационно-образовательной среды в любой современной школе является одной из основных задач и средством решения качественной подготовки школьников. В настоящее время мы все больше говорим о формировании новых компетенций, дающих возможность эффективно работать с обширным потоком информации. Так, информационная образовательная среда лицея включает в себя систему работы разнообразных ресурсов: это медиатеки, сайты, виртуальные информационные доски, электронные учебные приложения, методические разработки, интернет-ресурсы и многое другое.В лицее эффективно используются информационно-коммуникативные технологии во всех направлениях и формах учебно-воспитательной, административной деятельности, а также в процессе взаимодействия с родителями лицеистов.Доверие - залог эффективного сотрудничества- Миссия нашего лицея - высокое качество образования через профессионализм и сотрудничество со всеми. Как один из инструментов взаимодействия мы используем сайт образовательной организации, он помогает выстроить контакт и контент со всеми участниками образовательного процесса, - продолжает Олена Валентиновна. - Говоря о развитии одаренности детей в условиях повышения качества образования, важно выстроить доверительные отношения сотрудничества как в очном, так и в дистанционном формате. Путь к этому сложен, однако системная работа команды лицея дает 100-процентный результат. В 2020 году Академический лицей занял первое место в независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями в Томской области.Совершенство - это постепенный результат постоянного стремления к лучшему. Команда Академлицея ценит доверие родителей лицеистов и старается приложить максимум усилий, чтобы сделать образование детей качественным.