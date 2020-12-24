Гимназия № 6 входит в международную сеть так называемых DSD-школ, которые готовят к международному экзамену «Диплом немецкого языка» (Deutsches Sprachdiplom). В Сибири таких школ пятнадцать.Центральное управление зарубежных школ Германии (ZfA) поддержало инициативу руководителя Новосибирского бюро ZfA Сони Денинг по проведению в 2020 году сетевого проекта - фестиваля для сибирских DSD-школ под девизом «Одна команда - одна цель».Цель проекта - изучение истории и культуры российских немцев в городах Сибири. Томск был выбран центром проведения фестиваля, в проект включились также DSD-школы из Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ. Несмотря на то, что условия не позволили провести это мероприятие очно, оно получилось необычным и интересным. А дистанционный формат нисколько не уменьшил его социальной значимости.Гимназию № 6 в проекте представляла команда учеников 9-го класса Coole Mädchen: Анастасия Красавина, Елизавета Мадьярова, Татьяна Тен, Мария Кошелева, Ксения Чернышова. Вместе со своими руководителями - учителями немецкого языка Ларисой Александровной Минаевой и Ириной Валерьевной Михайловой - команда сделала для себя и представила другим участникам интереснейшие открытия в своем городе о впечатляющих событиях и уникальных особенностях народа, живущего с нами по соседству.Итогом каждого этапа было создание уникальных авторских продуктов на немецком языке: видеороликов с загадками о родном городе, красочных электронных книг, викторины и игры. Каждая команда с удовольствием изучала материалы друг друга и всегда готова была ответить на каверзные вопросы во время онлайн-встреч.Участницы команды Coole Mädchen отметили, что проект не только дал шанс узнать больше о родном Томске и других сибирских городах, найти в них исторические следы немецкого этнокультурного меньшинства, узнать об интересных личностях, событиях и памятниках. Он еще и открыл прекрасную возможность практического применения знаний немецкого языка и общения на нем со своими сверстниками.