В 1955 году в томском микрорайоне, где в основном жили работники Государственного подшипникового завода, открылась новая школа. Сначала появилось основное здание, затем спортивный зал, спустя несколько лет - стадион и корты. Завод предоставлял ученикам места для отработки практики, так что со временем учреждение приобрело выраженную политехническую направленность.За 65 лет у 47-й школы появились свои традиции и сильные стороны. Непрерывное повышение качества образования и ориентированность на современный вектор развития позволяют выпускникам быть конкурентоспособными и поступать на бюджетные места в вузах, показывать высокие результаты ЕГЭ. Педагоги осваивают новейшие технологии в обучении, каждый год пополняется список медалистов школы, все больше учеников блистают своими талантами на конкурсах и олимпиадах. Их успех в жизни и является главной целью работы большого и дружного коллектива школы № 47.Сильной стороной школы всегда было и остается гражданско-патриотическое направление, в рамках которого проходит ряд мероприятий - уроки мужества, участие в городской программе «Память» и т. д. Большое внимание здесь также уделяют воспитанию уважительного отношения к малой родине. Больше 10 лет назад в школе родилась научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», которая теперь известна и за пределами Томска.- Сегодня мы видим, что борьба за молодые умы ведется нешуточная, а от того, чему мы их научим сегодня, зависит судьба государства в будущем, - уверена директор школы № 47 Людмила Никифорова.Также ребята на практике изучают, что такое институты гражданского общества. У них есть свой орган самоуправления - управляющий совет школы. Совет старшеклассников, волонтерское движение, программы помощи одиноким престарелым людям - все это дает молодежи возможность осознать, что такое истинные ценности.Пять лет назад в школе появился Центр этнокультурного образования. За технологию формирования интернационального сознания и воспитание толерантности к разным народам России она отмечена в федеральном реестре «Всероссийская книга почета».- Развитие этого направления для нас когда-то было необходимостью, так как мы являемся многонациональной школой. Педагоги стараются научить детей тому, что мы все разные, но живем в одном государстве. И все личностные и религиозные представления должны оставаться в семье, а здесь мы - единое сообщество, - поясняет Людмила Александровна.На вопрос, что помогает школе обеспечивать устойчивый рост сразу по многим направлениям и при этом сохранять наработанные годами традиции, руководитель отвечает: «Это эффективная работа коллектива, как управленческой команды, так и педагогов. Это понимание новых условий и желание в них трудиться, наша программа развития школы, а также особенная атмосфера, благодаря которой у нас нет текучки кадров, а ученики приходят к нам работать после окончания вуза».Справка «КП»За последние три года 13 обучающихся школы № 47 получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 35 педагогических работников имеют квалификационную категорию; 100% педагогов владеют современными технологиями обучения.