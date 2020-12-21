Коронавирус в Томске, последние новости на 21 декабря 2020 года: болезнь унесла жизни еще пятерых пациентов

За сутки в Томской области зарегистрирована смерть от коронавируса еще 5 заболевших. Фото: из открытых источников

21 декабря в Томской области общее число заболевших составило 22 544 человека. За сутки было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 124 - признаки ОРВИ, у 9 пневмония, у 51 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 210 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 17 956, число умерших 206.

По сообщению оперштаба, четверо умерших входили в группу риска по возрасту, все - в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у двоих была онкология, у всех – гипертония, также в анамнезе присутствовали хроническая болезнь легких и почек, ишемия головного мозга и сердца, туберкулез, сахарный диабет и ожирение. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

В обсерваторе на карантине находится 5 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,7% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса вырос на 0,01. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 478,5.