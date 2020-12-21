Для чего нужны «умные» счетчики газа

Цифровые технологии открывают новые возможности на получение точной информации по расходу газа. Фото: из открытых источников

Современные технологии проникают во все сферы жизни человека, значительно упрощая многие рутинные процессы, экономят время и деньги для более приятных дел. В ногу с современными трендами идет развитие цифровых технологий и в газовой отрасли: «умные» счетчики, не так давно появившиеся в продаже, стремительно завоевывают уважение потребителей газа. Они не только с высокой точностью измеряют объем потребленного газа, но и автоматически передают показания поставщику. Далее с помощью специалистов регионального поставщика газа - ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - разбираемся, чем еще «умный» счетчик превосходит обычный.

Сам сообщит показания

Первое и главное отличие интеллектуальных приборов учета от обычных счетчиков в том, что абоненту не надо ежемесячно снимать и передавать показания - «умные» приборы автоматически передают показания поставщику газа посредством телеметрии. При этом передача показаний происходит в соответствии с запрограммированным графиком и может осуществляться как один раз в день, так и раз в 10 дней, один раз в месяц, к примеру, 22-го числа.

Исключит «человеческий фактор»

Неверно, не в срок, не на тот лицевой счет переданные показания - все ошибки при передаче показаний, связанные с «человеческим фактором», исключены, если у абонента установлен интеллектуальный прибор учета. Это поможет избежать возникновения спорных ситуаций, существенно сэкономит время. Ведь для исправления подобных ошибок не нужно дополнительно передавать правильные показания, посещать абонентский пункт, вызывать сотрудника компании для фиксации контрольных показаний и ждать перерасчета.

Сэкономит деньги

Немаловажной особенностью «умных» счетчиков является приведение объема газа к стандартным условиям по температуре и давлению - за счет этого достигается высокая точность измерения, и абонент оплачивает реально потребленный газ.

Кроме того, устраняются негативные финансовые последствия в случае выхода счетчика из строя. В случае с обычными счетчиками, если собственник своевременно не сообщит поставщику о неисправности прибора, то объем потребленного газа начисляется в соответствии с нормативами за последние шесть месяцев, что ощутимо бьет по карману. Интеллектуальные приборы уберегут от подобных ситуаций, ведь дата выхода счетчика из строя будет точно известна.

Помимо точных измерений «умные» счетчики создают и хранят архив показаний -всегда можно посмотреть и проанализировать объемы потребленного газа. Также интеллектуальные приборы являются полностью автономными и не требуют дополнительного питания от сети. Автономность устройств обеспечивается встроенными элементами питания, ресурс которых рассчитан на весь межповерочный интервал.