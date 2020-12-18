Новый «Галамарт»: таких подарков не бывает!

Общеизвестно, что чем больше возможностей у покупателя приобретать нужное с выгодой, тем лучше для всех. А перед Новым годом это актуально как никогда. 22 декабря в Томске откроется новый магазин постоянных распродаж товаров для дома «Галамарт». Филиал знаменитой федеральной франчайзинговой сети разместится в торговом центре «Смайл Сити» по улице Учебная, 48д, и заставит томичей не раз улыбнуться (в переводе с английского название центра означает «улыбающийся город»).

С 22 декабря гостей «Галамарта» будут ждать ну о-о-очень специальные цены, а 26 декабря – настоящий предновогодний праздник: любой второй товар из огромного ассортимента – всего за 1 рубль!

По поводу «специальных» цен, которые действительно будут удивлять томичей с 22 по 25 декабря включительно. К примеру, стильный электрический чайник обойдется лишь в 249 рублей, литая сковорода будет стоить 399 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, тостер – 449 рублей, профессиональный фен для волос – 799 рублей,… ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 см – всего 5 999 рублей!!! И это еще не все: со скидками можно будет приобрести текстиль, посуду и еще тысячи разнообразных товаров повседневного спроса.

Ну а 26 декабря, как раз перед Новым годом, «Галамарт» совершенно серьезно приглашает томичей на акцию под названием «Любой второй товар за 1 рубль». Бытовая техника и инструменты, посуда и игрушки, текстиль и мобильные аксессуары – предложение распространяется на все эти вещи и на многое другое. Приобрести обновки себе, купить подарки друзьям и родственникам и после этого не обнаружить брешь в кошельке – разве это не царский подарок?!

Откуда такая щедрость? Дело в том, что, по уверению представителей команды «Галамарт», на сегодняшний день они в состоянии в любой товарной группе предлагать покупателям цены ниже, чем любой конкурент. При этом тщательно отслеживая качество того, что продают.

В новом «Галамарте» томичи действительно смогут найти всё необходимое для дома и дачи: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое.

«Галамарты» в России и ближнем зарубежье, от Читы до Минска, покупатели называют по-разному: «магазином у дома», «магазином для дома» или «народным магазином», но суть одна: шопинг в «Галамарте» всегда принесет удовольствие. Ведь, помимо низких цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Томск, ТЦ «Смайлcity», ул. Учебная, 48д.

Часы работы: 10.00 - 22.00.

www.galamart.ru

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