Фото дня - Томск

В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту

В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту

В Томске открыли Гоголевский дом после реставраци. Пресс-служба мэрии города

На всероссийские соревнования имени Сергея Белова приехали вдова спортсмена, олимпийский чемпион Иван Едешко и актер Кирилл Зайцев. Фото: пресс-служба мэрии.

Томск - город ученых. Поэтому и граффити у нас строго научные - с Николой Тесла, допустим.

В Томске приступили к реставрации старинного дома - памятника деревянного зодчества федерального значения. Фото: Роман Петрушин

В Томске можно создать "фоторобот" своего запаха

Губернатор Томской области и генеральный директор союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подписали соглашение о создании в нашем регионе Центра опережающей профессиональной подготовки.

На форуме новых решений U-NOVUS традиционно прошел Science Slam. В нем победил Константин Протодьяконов. Фото: vk.com/scienceslamtomsk

Послам стран Евросоюза понравилось в сельском парке "Околица" под Томском. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске продолжается озеленение парков: накануне горожане высадили сосны, ели и кедры. Фото: Валерий Доронин.

Губернатор Томской области вручил благодарственные письма финалистами VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Участники общегородского осеннего субботника в Томске собрали более 1,5 тыс. куб. м мусора. Фото: Валерий Доронин

Иван Кляйн официально вступил в должность мэра города Томска.

Озеленение города продолжается: 60 саженцев рябинника, калины и яблони томичи высадили в сквере по улице Шевченко.

Переулок Томский преображается в красивый пешеходный бульвар. К Дню томича благоустройство будет завершено. Фото: Валерий Доронин.

Более 2000 первокурсников трех вузов Томска пришли на стадион "Политехник", где показали себя в различных видах спорта. Таких как перетягивание каната, гиревой спорт и многие другие. Фото: vk.com/mediacentertpu.

В Томске стартовал осенний этап озеленения города, в высадке деревьев и кустарников принимают участие учащиеся образовательных учреждений, коллективы предприятий, общественные организации.

В Городском саду Томска прошел третий «Изумрудный карнавал». Десятки команд прошагали по территории парка, демонстрируя красочные наряды, а затем представили свои творческие визитки на главной сцене. Фото: vk.com/gorsad_tomsk

Вот такой необычный забор появился около частного дома в Томске. Остается только догадываться, где хозяин усадьбы взял столько дорожных знаков.

В Томске благоустроят двор на проспекте Кирова, где установлена старая зенитная установка на базе танка Т-60.

Студенты томских техникумов впервые завоевали «золото» Национального чемпионата World Skills.

Гид-экскурсовод из Томска Елена Ерофеева стала героем недели по версии проекта «Гордость России».

Семья Столяровых из Томской области победила во всероссийском конкурсе «Семья года».

Фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера» в Томской области собрал более 5 тысяч гостей.