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Фото дня - Томск

Первое место на фестивале "Хрустальный Томск" заняла скульптура "Миньоны в Томске"

Томичка Ирина Желейко победила в чемпионате мира по бодибилдингу. Фото: Томская областная федерация бодибилдинга

Такую птичку можно увидеть в Томске и окрестностях, когда спадают холода. Это варакушка. Фото: @ratel_rakutarou

В областном центре начался фестиваль "Хрустальный Томск". Фото: пресс-служба городской администрации

В областном центре начался фестиваль "Хрустальный Томск". Фото: пресс-служба городской администрации

Зоологи призывают томичей подкармливать белочек в морозы

Томские школьники сконструировали автономный квадрокоптер. Фото: технопарк "Кванториум"

Томские школьники сконструировали автономный квадрокоптер. Фото: технопарк "Кванториум"

Томичи уже готовятся к Новому году

Впервые неоновые ленты украсили световые опоры на трассе у села Тимирязевское. Фото: Андрей Кузнецов

В Томске создать себе новогоднее настроение легко - нужно просто прогуляться по городу

В Томске создать себе новогоднее настроение легко - нужно просто прогуляться по городу

В Томске даже дворники используют нанотехнологии и инженерный подход в столь сильный снегопад

Синоптики вновь обещают снежную погоду, тем временем томичи в одном из городских дворов нарисовали лето

Рядом с Новособорной монтируют "звездное небо" над будущим ледовым катком

Томские рафтеры завоевали серебро на чемпионате мира в Аргентине

Томские студенты отправили почтой России открытки к Дню Матери. Фото: пресс-служба почты России

Морозная погода дарит томичам невероятно красивые закаты. Фото: Константин Широков

Пока одни горожане откапывают машины от месячной нормы осадков, другие делают новые - из снега

В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту

В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту

В Томске открыли Гоголевский дом после реставраци. Пресс-служба мэрии города

На всероссийские соревнования имени Сергея Белова приехали вдова спортсмена, олимпийский чемпион Иван Едешко и актер Кирилл Зайцев. Фото: пресс-служба мэрии.

Томск - город ученых. Поэтому и граффити у нас строго научные - с Николой Тесла, допустим.
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