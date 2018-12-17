Фото дня - Томск

Первое место на фестивале "Хрустальный Томск" заняла скульптура "Миньоны в Томске"
Томичка Ирина Желейко победила в чемпионате мира по бодибилдингу. Фото: Томская областная федерация бодибилдинга
Такую птичку можно увидеть в Томске и окрестностях, когда спадают холода. Это варакушка. Фото: @ratel_rakutarou
В областном центре начался фестиваль "Хрустальный Томск". Фото: пресс-служба городской администрации
В областном центре начался фестиваль "Хрустальный Томск". Фото: пресс-служба городской администрации
Зоологи призывают томичей подкармливать белочек в морозы
Томские школьники сконструировали автономный квадрокоптер. Фото: технопарк "Кванториум"
Томские школьники сконструировали автономный квадрокоптер. Фото: технопарк "Кванториум"
Томичи уже готовятся к Новому году
Впервые неоновые ленты украсили световые опоры на трассе у села Тимирязевское. Фото: Андрей Кузнецов
В Томске создать себе новогоднее настроение легко - нужно просто прогуляться по городу
В Томске создать себе новогоднее настроение легко - нужно просто прогуляться по городу
В Томске даже дворники используют нанотехнологии и инженерный подход в столь сильный снегопад
Синоптики вновь обещают снежную погоду, тем временем томичи в одном из городских дворов нарисовали лето
Рядом с Новособорной монтируют "звездное небо" над будущим ледовым катком
Томские рафтеры завоевали серебро на чемпионате мира в Аргентине
Томские студенты отправили почтой России открытки к Дню Матери. Фото: пресс-служба почты России
Морозная погода дарит томичам невероятно красивые закаты. Фото: Константин Широков
Пока одни горожане откапывают машины от месячной нормы осадков, другие делают новые - из снега
В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту
В Томске выпало огромное количество снега, и многие жители, в отличие от коммунальщиков, рады этому факту
В Томске открыли Гоголевский дом после реставраци. Пресс-служба мэрии города
На всероссийские соревнования имени Сергея Белова приехали вдова спортсмена, олимпийский чемпион Иван Едешко и актер Кирилл Зайцев. Фото: пресс-служба мэрии.
Томск - город ученых. Поэтому и граффити у нас строго научные - с Николой Тесла, допустим.