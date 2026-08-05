Томичи все чаще выбирают фермерские продукты

На ярмарках томичи могут выбрать продукты напрямую от производителей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область продолжает активно развивать ярмарочную торговлю. Только за первые три месяца 2026 года в регионе состоялось 43 ярмарки, где жители могли приобрести натуральные деревенские продукты, дары таежных лесов и рек, а также товары народных промыслов. Свежие данные озвучил Томскстат 5 августа.

Как показывает статистика, ярмарки остаются популярным форматом торговли: 25 из 43 мероприятий прошли именно в праздничные и выходные дни, когда у томичей есть время неспешно выбрать свежие продукты напрямую от производителей.

Для торговли было организовано 594 места. Примечательно, что половину торговых площадок заняли владельцы личных подсобных хозяйств, представившие собственную продукцию. Это говорит о том, что жители региона все чаще отдают предпочтение местным фермерам и частникам, а не сетевым магазинам.

Развитие ярмарочной торговли происходит на фоне общего роста розничного товарооборота в регионе. Как ранее сообщал Томскстат, за первые пять месяцев 2026 года оборот розничной торговли в Томской области составил 153,8 миллиарда рублей, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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