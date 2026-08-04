В Томской области браконьер выловил девять краснокнижных осетров

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В Александровском районе Томской области сотрудники Росрыболовства и полиции пресекли незаконный промысел сибирского осетра. Девять редких рыб, занесенных в Красную книгу России, удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания, сообщили в Верхнеобском территориальном управлении ведомства.
Задержание произошло 23 июля во время совместного рейда на реке Обь. Местный житель ловил рыбу с лодки, используя запрещенную сеть из лески. Улов оказался значительным — нарушителю удалось добыть девять экземпляров особо ценного вида.
Благодаря оперативным действиям инспекторов, весь улов остался жив. Рыбу немедленно выпустили обратно в Обь, не допустив ущерба популяции.
Собранные материалы переданы в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении в отношении браконьера уголовного дела по статье о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов. Санкция статьи предусматривает серьезные меры ответственности, включая крупные штрафы и лишение свободы.
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