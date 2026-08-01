Томичка перевела мошенникам 2,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Томской области лишилась 2,4 млн рублей после того, как поверила незнакомцам. Они представились курьером и полицейским. Об этом рассказали в регональном УМВД 1 августа.

Сначала женщине позвонил якобы курьер службы доставки и сказал, что для получения посылки с поврежденным штрих-кодом нужно продиктовать паспортные данные. Сибирячка выполнила просьбу. Затем последовал звонок от лжеполицейского, заявившего, что ее данные используют для финансирования запрещенной организации. Незнакомцы уверили, что единственный способ избежать наказания — перевести накопления на «безопасный счет». Потерпевшая подчинилась.

Ущерб от аферы составил 2,4 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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