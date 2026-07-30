В Томске спасли истощенного канадского сфинкса с загноившимися глазами

Теперь животному требуется ответственный хозяин. Фото носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске местные жители обнаружили на улице истощенного канадского сфинкса с загноившимися глазами. Неравнодушные горожане не прошли мимо беды, забрали животное и отвезли к ветеринару. Коту дали кличку Вадим. Подробности истории появились в телеграм-канале «Томск с огоньком».

Спаситель хотел оставить питомца у себя, однако у мужчины обнаружилась аллергия, и ему пришлось уехать. Найти новый дом для сфинкса самостоятельно не получилось, поэтому кота взял под свою опеку приют «Мягкие лапки». Волонтеры отмечают, что породистые кошки крайне плохо выживают на улице из-за отсутствия густого шерстного покрова и неприспособленности к суровым сибирским условиям.

Желающих забрать Вадима оказалось много, но чаще всего это люди, которые хотят бесплатно получить породистое животное для дачи или в подарок детям, не понимая особенностей ухода за сфинксом. Волонтеры подчеркивают, что такая порода требует регулярного питания, контроля температуры в помещении и внимательного отношения к здоровью кожи и глаз.

Сейчас кот прошел полный курс лечения, абсцесс зажил, он отъелся и стал ласковым. Вадим ждет ответственного хозяина, который готов обеспечить ему надлежащий уход и заботу. Местным жителям, студентам и всем гражданам, желающим завести питомца, специалисты напоминают о необходимости осознанного подхода к содержанию животных.

История Вадима наглядно показывает, что даже породистые кошки могут оказаться на улице и нуждаются в помощи неравнодушных людей. Своевременное обращение к ветеринару и поддержка волонтерских организаций позволяют спасти жизнь животным и найти им любящие семьи в сибирском регионе.

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