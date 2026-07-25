В начале суток зафиксируют +11…+16 градусов. Фото: Марина Лукина

Завтра, 26 июля, в Томске обещают +26…+28 градусов. Прогноз составил Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Переменная облачность. Ночью +14…+16 °С, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Чуть ветренее будет в отдельных районах области: до 15-17 м/с. Ночью за пределами Томска температура воздуха составит +11…+16 градусов, а в дневное время +24…+29.

В муниципалитетах также не обойдется без осадков: ожидаются как ливни, так и кратковременные дожди, грозы, туманы.

«С 26 по 29 июля 2026 года местами по области сохранится высокая пожароопасность (4 класса) и чрезвычайная (5 класса)», — добавили в ЦГМС.

Напомним, ранее мы рассказали о пятибалльной магнитной буре.

ЧИТАТЙЕ ТАКЖЕ

Полковник юстиции Дмитрий Лябогор дал эксклюзивное интервью «КП» в День сотрудника органов следствия Российской Федерации

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru