Подросток на самокате сбил женщину в Томске

На улице Сергея Лазо подросток на электросамокате сбил женщину, которая шла по тротуару. 25 июля СУ СК России по Томской области» сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело .
О происшествии стало известно из социальных сетей. Сотрудники ведомства провели мониторинг публикаций и передали материалы в следственный отдел по Октябрьскому району города. Разбирательства стартовали в рамках части 1 статьи 268 УК РФ.
Сейчас специалисты устанавливают детали случившегося, им предстоит дать правовую оценку инциденту.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что спустя 28 лет следком раскрыл тяжкое преступление. Его совершил житель Казани, когда временно находился в Сибири.
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