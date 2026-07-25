Подросток на самокате сбил женщину в Томске

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

На улице Сергея Лазо подросток на электросамокате сбил женщину, которая шла по тротуару. 25 июля СУ СК России по Томской области» сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело .

О происшествии стало известно из социальных сетей. Сотрудники ведомства провели мониторинг публикаций и передали материалы в следственный отдел по Октябрьскому району города. Разбирательства стартовали в рамках части 1 статьи 268 УК РФ.

Сейчас специалисты устанавливают детали случившегося, им предстоит дать правовую оценку инциденту.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что спустя 28 лет следком раскрыл тяжкое преступление. Его совершил житель Казани, когда временно находился в Сибири.

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