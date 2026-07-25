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НовостиПроисшествия25 июля 2026 9:00

Подросток на самокате сбил женщину в Томске

В отношении лихача возбудили уголовное дело
Анна КОВАЛЁВА
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

На улице Сергея Лазо подросток на электросамокате сбил женщину, которая шла по тротуару. 25 июля СУ СК России по Томской области» сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело .

О происшествии стало известно из социальных сетей. Сотрудники ведомства провели мониторинг публикаций и передали материалы в следственный отдел по Октябрьскому району города. Разбирательства стартовали в рамках части 1 статьи 268 УК РФ.

Сейчас специалисты устанавливают детали случившегося, им предстоит дать правовую оценку инциденту.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что спустя 28 лет следком раскрыл тяжкое преступление. Его совершил житель Казани, когда временно находился в Сибири.

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