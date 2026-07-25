Задержанного заключили под стражу. Фото: СУ СК России по Томской области

В ночь с 8 на 9 января 1998 года в переулке Лесном в Томске случайный знакомый после совместного распития спиртного из хулиганских побуждений нанес множественные ножевые ранения трем мужчинам. Один из них, 40 лет, скончался на месте. Двое других — 41-летний хозяин квартиры и еще один 40-летний гость — выжили благодаря активному сопротивлению и своевременной помощи врачей. Об раскрытии преступления 28-летней давности рассказали 25 июля в региональном СУ СК России.

В 2026 году году следователи-криминалисты ведомства совместно с коллегами из отдела криминалистического сопровождения с дислокацией в Новосибирске и сотрудниками уголовного розыска заново изучили материалы. Повторная проверка отпечатков пальцев в федеральных базах дала совпадение с дактилоскопическим профилем предполагаемого злоумышленника. Ранее его в учетах не было. Подозреваемым оказался 59-летний житель Казани.

Удалось установить, что на момент совершения преступления фигурант находился в Томске не постоянно, а лишь непродолжительное время. С потерпевшими горожанином агрессор познакомился в день нападения. После содеянного уехал в Красноярский край, а затем сменил анкетные данные и место жительства.

Момент задержания. Фото: СУ СК России по Томской области

Мужчину задержали в Казани, ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и убийство из хулиганских побуждений.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время специалисты собирают доказательства, уточняют обстоятельства происшествия конца 20 века. Подозреваемому грозит большой тюремный срок.

Фигурант проходит по статье 105 УК Российской Федерации. Фото: СУ СК России по Томской области

Ранее мы писали, что томич отправился на 8 лет в колонию, забив друга обухом топора.

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