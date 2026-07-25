У переполненного автобуса в Томске вырвало колесо на ходу

Никто из людей не пострадал. Фото носит иллюстративный характер Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу, 25 июля, паблик «Регион 70» сообщил о дорожном инциденте. По словам очевидцев, у автобуса №442 на ходу отвалилось заднее колесо.

ЧП случилось накануне в Ленинском районе города, у дома №149 на улице Большая Подгорная. Пассажирский транспорт в момент происшествия был полностью забит пассажирами. По счастливой случайности, никто из находившихся в салоне людей не пострадал.

«Комсомольская правда — Томск» выясняет детали случившегося.

Ранее мы писали, что житель Зырянского района лишился мотоцикла за пьяную езду.

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