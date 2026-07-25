Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Последняя июльская суббота в Томске будет жаркой, Гидрометцентр прогнозирует +25…+27°С. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремит гроза.

«Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с, а по области до 17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность», — сказано в сообщении ЦГМС.

В разных районах региона вероятны дожди разной интенсивности, грозы, град, утром — туманы.

Температура воздуха в Томской области составит в дневное время +22…+27 градусов.

Ранее мы писали, какой будет погода в Сибирских Афинах в первой декаде августа-2026.

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