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НовостиОбщество25 июля 2026 1:30

Днем 25 июля синоптики обещают томичам дождь и до +27°С

Возможны порывы ветра до 13 м/с
Анна КОВАЛЁВА
Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков

Солнце будет периодически выглядывать из-за облаков

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Последняя июльская суббота в Томске будет жаркой, Гидрометцентр прогнозирует +25…+27°С. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремит гроза.

«Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с, а по области до 17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность», — сказано в сообщении ЦГМС.

В разных районах региона вероятны дожди разной интенсивности, грозы, град, утром — туманы.

Температура воздуха в Томской области составит в дневное время +22…+27 градусов.

Ранее мы писали, какой будет погода в Сибирских Афинах в первой декаде августа-2026.

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