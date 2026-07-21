Спустя 26 лет заказчик убийства администратора Ульяновска предстанет перед судом

План был проработан до мелочей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд резонансное уголовное дело об убийстве четвертьвековой давности. На скамье подсудимых окажется 59-летний Азат Шайдуллов, известный в регионе как «яичный король». Его обвиняют в организации расправы над администратором муниципального предприятия «Центральный рынок» Мартыновым, совершенной еще в марте 2000 года. Корреспондент сайта Mosaica.ru ознакомился с новым обвинительным заключением.

Смертельная криминальная сага Шайдуллова рискует получить новый виток — находясь за решеткой, он может получить свой третий пожизненный срок. Напомним, предприниматель был осужден к 21 году лишения свободы в 2007 году, а затем дважды приговорен к высшей мере наказания (в 2009 и 2024 годах) за другие преступления.

Как следует из материалов дела, мотивом жестокой расправы стала банальная деловая ссора. Шайдуллов намеревался монополизировать торговлю куриными яйцами в области и вывести своих предпринимателей на Центральный рынок. Однако администратор Мартынов, распределявший торговые места, ответил отказом. Желая убрать препятствие, Шайдуллов решил устранить конкурента физически.

Для реализации замысла он привлек двух доверенных лиц: Мухаметжанова и Галлиулова. В своем офисе в поселке Октябрьский Чердаклинского района заказчик пообещал исполнителям по 2500 долларов США и прощение всех долгов. В гараже при офисе им выдали огнестрельное оружие с глушителями.

План был проработан до мелочей. Галлиулов должен был надеть форму сотрудника милиции без знаков различия, пройти на территорию рынка под предлогом проверки документов или предложения торговых мест и завести жертву в кабинет. Там планировалось произвести контрольные выстрелы. Мухаметжанов страховал напарника у входа на автомобиле.

14 марта 2000 года план сработал. Галлиулов беспрепятственно прошел в административное здание, встретил Мартынова и под надуманным предлогом попросил пройти в его кабинет. Получив очередной отказ в выделении точек, убийца выстрелил администратору в грудь и голову. Потерпевший скончался в больнице 17 марта от разрушения головного мозга. Сразу после этого Галлиулов выбросил пистолет на месте происшествия.

Свою часть сделки Шайдуллов выполнил сполна: вскоре после похорон он передал киллерам обещанные доллары наличными и списал их финансовые обязательства.

Преступление оставалось нераскрытым долгие годы. Точку в деле поставили следователи управления криминалистики, которые в ходе работы по делам прошлых лет вышли на след исполнителей. К тому времени Мухаметжанов занимался цветочным бизнесом, полагая, что о старом грехе забыли, а сам заказчик уже сидел в колонии для пожизненно осужденных за создание банды. Стоит отметить, что непосредственный исполнитель Галлиулов покончил жизнь самоубийством.

На этой неделе прокурор утвердил обвинительное заключение. Фигурантам инкриминируются организация убийства из корыстных побуждений и убийство группой лиц по предварительному сговору. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Свою вину ни Шайдуллов, ни Мухаметжанов не признали. Справедливость предстоит восстановить суду.

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