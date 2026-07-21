Егор Миронов возглавил томскую межрайонную природоохранную прокуратуру

Егор Миронов окончил Юридический институт ТГУ. Фото: прокуратура Томской области

На должность Томского межрайонного природоохранного прокурора назначен старший советник юстиции Егор Алексеевич Миронов. Об этом 21 июля сообщила прокуратура Томской области.

Егор Миронов родился в 1982 году в городе Минусинске Красноярского края, окончил Юридический институт Томского государственного университета. Трудовая биография нового природоохранного прокурора насчитывает почти 20 лет безупречной службы.

В разные годы Егор Миронов занимал должности заместителя прокурора Томска, а также начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. С июня 2022 года возглавлял прокуратуру Ленинского района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Миронов неоднократно поощрялся руководством прокуратуры Томской области. В числе наград — медаль «300 лет прокуратуре России».

Природоохранная прокуратура специализируется на надзоре за соблюдением экологического законодательства на территории Томской области. В ее задачи входит, в том числе, проверка обращений о нарушениях в сфере охраны окружающей среды; надзор за рациональным использованием природных ресурсов.

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