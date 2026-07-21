В Томске начали масштабную замену водопровода на улице Сергея Лазо

Процесс прокладки новых водопроводных труб на улице Сергея Лазо в Томске. Фото: департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

В Томске продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Сергея Лазо. На текущий момент специалисты уже проложили 152 метра новых труб. Об этом сообщили в профильном департаменте во вторник, 21 июля.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Строительная готовность объекта составляет пять процентов, что полностью соответствует утвержденному графику. Параллельно подрядная организация проводит шурфление существующих коммуникаций. Данная процедура необходима для точного определения расположения действующих сетей и исключения риска их повреждения при дальнейшей прокладке.

Реализация данного проекта направлена на существенное повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обновление социально значимой инфраструктуры в регионе. Своевременная замена изношенных участков трубопровода позволит минимизировать риск аварийных ситуаций и обеспечить комфорт горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске закрыт проезд на улицах Енисейской и Некрасова

В Томской области открыли обновленную трассу Кузовлево — Светлый

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru