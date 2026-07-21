В Томске выбор арендных квартир вырос на треть при ставке 29 тысяч рублей

Томичи предпочитают искать жилье напрямую, минуя посредников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выбор доступного для долгосрочной аренды жилья в Томске по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на треть, а доля объявлений от собственников достигла 65 процентов. Заметнее всего в регионе выросло предложение компактных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра «Авито Недвижимость».

Количество студий в экспозиции увеличилось на 56 процентов, однокомнатных квартир — на 32 процента, двухкомнатных — на 29 процентов, а трехкомнатных — на 26 процентов. Такой прирост предложения создает для арендаторов комфортные условия выбора и позволяет найти подходящий вариант без агентской комиссии.

Приближение традиционного пика сезона уже отражается на поведении граждан. Интерес к долгосрочной аренде в Томске вырос: однокомнатными квартирами стали интересоваться на 14 процентов чаще по сравнению с маем 2026 года, а двухкомнатными — на 11 процентов. При этом средняя арендная ставка в областном центре в июне составила 29,4 тысячи рублей, что делает рынок более предсказуемым для планирования бюджета.

По мере приближения к августу спрос на жилье усиливается, так как люди заранее рассматривают варианты с прицелом на осень и снимают наиболее ликвидные лоты в спокойной обстановке. Большой объем предложения продолжает сохранять аренду удобным способом улучшить жилищные условия для многих жителей региона.

Своевременный мониторинг рынка недвижимости позволяет жителям Томской области эффективно планировать расходы на жилье и пользоваться актуальными данными для поиска оптимальных вариантов без переплат.

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