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НовостиОбщество21 июля 2026 8:16

Житель Томской области погасил долг и избежал наказания по статье 157 УК РФ

Суд прекратил уголовное дело против мужчины, который полностью выплатил алименты
Екатерина Сафонова
Отцовские чувства проснулись только после вмешательства прокуратуры и приставов

Отцовские чувства проснулись только после вмешательства прокуратуры и приставов

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Шегарском районе Томской области суд освободил от уголовной ответственности местного жителя, уклонявшегося от уплаты средств на содержание детей. Мужчина полностью погасил задолженность в размере более 600 тысяч рублей, что стало основанием для прекращения дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По данным следствия, 52-летний мужчина без уважительных причин длительное время не перечислял алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Бездействие родителя привело к накоплению значительной суммы долга, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства судебный пристав-исполнитель и мать ребенка подтвердили факт полного погашения задолженности. Прокуратура Шегарского района поддержала данную позицию, указав на соблюдение требований закона. Межведомственное взаимодействие органов прокуратуры и службы судебных приставов позволило оперативно добиться возврата средств в интересах несовершеннолетнего.

Полное погашение задолженности по выплате средств на содержание ребенка является безусловным основанием для прекращения уголовного преследования в соответствии с примечанием 3 к статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Своевременная выплата алиментов остается важнейшим условием обеспечения прав детей в регионе. Контроль за исполнением таких обязательств позволяет защитить интересы несовершеннолетних и предотвратить накопление критических долгов со стороны недобросовестных родителей.

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