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НовостиОбщество21 июля 2026 7:26

Ребенку-инвалиду в Томской области вернули 27 тысяч рублей удержанной пенсии

Надзорное ведомство через суд добилось перерасчета социальной выплаты для четырнадцатилетнего жителя Верхнекетского района
Екатерина Сафонова
Прокуратура помогла восстановить права ребенка

Прокуратура помогла восстановить права ребенка

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области прокуратура Верхнекетского района провела проверку соблюдения законодательства о государственном пенсионном обеспечении по обращению местной жительницы. Выяснилось, что четырнадцатилетний мальчик с инвалидностью с рождения получал социальную пенсию, однако из-за отсутствия данных о его регистрации в районе, приравненном к Крайнему Северу, в период с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года размер выплаты пересчитали и удержали часть суммы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Поскольку ребенок-инвалид с рождения фактически проживает в поселке Центральный Верхнекетского района, надзорное ведомство не согласилось с таким решением и обжаловало его в судебном порядке. В обоснование требований было указано, что право на получение пенсии с увеличением ее на соответствующий районный коэффициент связано не с регистрацией по месту жительства, а именно с фактическим проживанием в соответствующих территориях.

Верхнекетский районный суд Томской области полностью согласился с позицией прокурора, признав удержание 27 тысяч рублей из пенсии несовершеннолетнего незаконным. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права ребенка восстановлены, а незаконно удержанные средства подлежат обязательному возврату.

Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних и своевременностью социальных выплат остается приоритетным направлением работы правоохранительных органов региона для защиты уязвимых категорий граждан.

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