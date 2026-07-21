Ребенку-инвалиду в Томской области вернули 27 тысяч рублей удержанной пенсии

Прокуратура помогла восстановить права ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области прокуратура Верхнекетского района провела проверку соблюдения законодательства о государственном пенсионном обеспечении по обращению местной жительницы. Выяснилось, что четырнадцатилетний мальчик с инвалидностью с рождения получал социальную пенсию, однако из-за отсутствия данных о его регистрации в районе, приравненном к Крайнему Северу, в период с ноября 2024 года по ноябрь 2025 года размер выплаты пересчитали и удержали часть суммы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Поскольку ребенок-инвалид с рождения фактически проживает в поселке Центральный Верхнекетского района, надзорное ведомство не согласилось с таким решением и обжаловало его в судебном порядке. В обоснование требований было указано, что право на получение пенсии с увеличением ее на соответствующий районный коэффициент связано не с регистрацией по месту жительства, а именно с фактическим проживанием в соответствующих территориях.

Верхнекетский районный суд Томской области полностью согласился с позицией прокурора, признав удержание 27 тысяч рублей из пенсии несовершеннолетнего незаконным. Благодаря вмешательству надзорного ведомства права ребенка восстановлены, а незаконно удержанные средства подлежат обязательному возврату.

Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних и своевременностью социальных выплат остается приоритетным направлением работы правоохранительных органов региона для защиты уязвимых категорий граждан.

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