В Томской области открыли обновленную трассу Кузовлево — Светлый

Обновленный участок автодороги Кузовлево — Светлый. Фото: Владимир Мазур

В Томской области ввели в эксплуатацию первый в этом году дорожный объект национального проекта «Инфраструктура для жизни» — отремонтированную автодорогу Кузовлево — Светлый. Трасса протяженностью 6,7 километра является частью северного обхода Томска и региональной дорожной опорной сети. Об этом сообщил 21 июля в своих социальных сетях губернатор Томской области.

В ходе ремонта специалисты подрядной организации выполнили срезку поверхностного слоя дорожного полотна и устройство нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 50,6 тысячи квадратных метров. Также укрепили обочины асфальтогранулятом. Для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге установили знаки, сигнальные столбики, нанесли пластиковую светоотражающую разметку.

Безопасность автомобилистов и пешеходов является приоритетом национального проекта «Инфраструктура для жизни», который утвердил Президент Владимир Владимирович Путин на основе Народной программы партии «Единая Россия». Реализация подобных проектов позволяет существенно повысить уровень транспортной доступности и комфорта для жителей региона.

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