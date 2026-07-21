Прокуратура ликвидировала 40 свалок в томском Колпашево

Ведомство добилось очистки территорий вблизи контейнерных площадок. Фото: прокуратура Томской области

В городе Колпашево Томской области проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий вблизи контейнерных площадок выявлены места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По представлению прокуратуры в городе ликвидировано 40 несанкционированных свалок. Межведомственное взаимодействие позволило оперативно устранить нарушения и обеспечить привлечение виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение экологических норм. Очистка территорий улучшает санитарное состояние населенного пункта и снижает экологические риски для здоровья местных жителей.

Контроль за соблюдением правил обращения с отходами в регионе остается в фокусе внимания уполномоченных органов для предотвращения повторного возникновения подобных нарушений и поддержания чистоты в городах области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура заставила чиновников в Томской области заговорить шрифтом Брайля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru