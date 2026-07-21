Прокуратура ликвидировала 40 свалок в томском Колпашево

В городе Колпашево Томской области проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий вблизи контейнерных площадок выявлены места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По представлению прокуратуры в городе ликвидировано 40 несанкционированных свалок. Межведомственное взаимодействие позволило оперативно устранить нарушения и обеспечить привлечение виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение экологических норм. Очистка территорий улучшает санитарное состояние населенного пункта и снижает экологические риски для здоровья местных жителей.
Контроль за соблюдением правил обращения с отходами в регионе остается в фокусе внимания уполномоченных органов для предотвращения повторного возникновения подобных нарушений и поддержания чистоты в городах области.
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