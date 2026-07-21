Томичей предупредили про опасности летнего отпуска

Резкая смена климата, воды и кухни часто бьет по желудку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смена климата, непривычная местная кухня и новая питьевая вода могут обернуться для отпускника крайне неприятным сюрпризом — так называемой диареей путешественника. Чтобы летний отдых не прошел в номере отеля у санузла, специалисты регионального Роспотребнадзора напоминают базовые правила гигиены. Специальную памятку 21 июля опубликовали в социальных сетях ведомства.

Главное правило туриста — контроль за тем, что попадает в организм. Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Откажитесь от льда в напитках сомнительного происхождения. Тщательно мойте руки перед едой и после посещения туалета — это самый простой способ прервать цепочку заражения.

Будьте осторожны с уличной едой и сырыми продуктами. Выбирайте блюда, которые прошли хорошую термическую обработку (мясо и рыба должны быть полностью прожарены). Свежие фрукты и овощи необходимо мыть с мылом или очищать от кожуры самостоятельно непосредственно перед употреблением.

Если недуг все же настиг врасплох, главная задача — не допустить обезвоживания организма. Пейте больше жидкости, но небольшими порциями, чтобы не провоцировать новые спазмы. При необходимости используйте аптечные растворы для восполнения солей и электролитов.

Медики настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за профессиональной помощью при появлении тревожных симптомов. Вызывайте бригаду скорой помощи, если на фоне расстройства стула поднялась высокая температура, появилась кровь в стуле, возникли признаки сильного обезвоживания (сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание) или симптомы не проходят несколько дней.

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