В Томске начали масштабную приемку школ к 1 сентября

Проверки будут проходить до начала учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области дан старт приемке образовательных организаций к новому 2026–2027 учебному году. Масштабная проверка охватит 285 школ, 52 организации дополнительного образования и 34 колледжа и техникума. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Приемочная кампания продлится до 7 августа. Первыми под строгий контроль попадут областные учреждения Томска, Стрежевого и Александровского района. Проверять здания будут не только чиновники, но и силовики: в состав комиссий вошли представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора и Ростехнадзора во главе с начальником департамента Юрием Калинюком.

Комиссии оценят состояние материально-технической базы, соблюдение санитарных норм, организацию питания и медицинского обслуживания учащихся. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан, а также антитеррористической и пожарной безопасности. Кроме того, специалисты должны убедиться, что объекты полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.

Особый упор сделан на учреждения, где в летние каникулы прошел капитальный ремонт. Томская область второй год подряд удерживает лидирующие позиции в стране по объемам обновления школ. В этом году в программу нацпроекта «Молодежь и дети» включены 34 объекта (четыре из них будут ремонтироваться два года). За последние пять лет в регионе обновили 62 школы за счет федеральных средств. Приемка должна подтвердить, что 1 сентября дети войдут в абсолютно безопасные и обновленные классы.

Пока рабочие бригады красят стены, родители уже могут записывать детей в первые и десятые классы. Подать заявление можно через портал госуслуг, образовательный портал Томской области, либо лично обратившись в школу или отправив документы почтой.

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