В Томске укатали асфальтом несколько дорог за выходные

Работы идут практически круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные бригады не сидели без дела прошедшие выходные. За субботу и воскресенье общая площадь фрезерования старого покрытия и укладки нового асфальта в городе составила тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в профильном департаменте в понедельник, 20 июля.

На переулке 1905 года рабочие занимались подготовкой основания — снимали старый асфальт на съездах и примыканиях к основной магистрали. Всего за два дня площадь обработанной поверхности составила почти 500 квадратных метров.

Параллельно кипела работа на улице Розы Люксембург. Там специалисты приводили в порядок трамвайные пути: они восстановили 85 метров межрельсовой плитки и успели установить 70 метров новых бортовых камней.

Самые масштабные работы по укладке финишного слоя прошли на главном проспекте города. На участке проспекта Ленина дорожники закатали более 1100 квадратных метров верхнего слоя асфальта. Рядом, на переулке Спортивном, объем работ оказался еще внушительнее — там уложили свыше 1000 «квадратов» покрытия. На данный момент ремонт на Спортивном практически завершен, рабочим осталось нанести разметку.

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