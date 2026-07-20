В Томской оласти самыми популярными строениями стали двухэтажные здания

Лидируют двухэтажные коттеджи, которые занимают 33,6% от всех новых площадей Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Строительная отрасль Томской области за первые пять месяцев 2026 года показала внушительный результат. По данным официальной статистики, на территории региона было введено в строй ровно 600 зданий различного назначения. В этот список вошли 558 жилых объектов и 42 единицы коммерческой, административной и промышленной недвижимости. Об этом рассказали в Союзе строителей Томской области.

В общей структуре нежилого фонда почти половину рынка заняли коммерческие площади (38%). Сельскохозяйственные постройки составили 9,5%, административные здания — 7%, а доля промышленных цехов оказалась минимальной — всего 5%.

Что касается жилья, то общая площадь новостроек достигла 101,9 тысячи квадратных метров. При этом более половины этого объема — 50,2 тысячи «квадратов» — возвели собственными силами обычные граждане, а не крупные девелоперы.

Наиболее массовым сегментом по квадратуре ожидаемо стало частное домостроение. Лидируют двухэтажные коттеджи, которые занимают 33,6% от всех новых площадей. На втором месте — одноэтажные усадьбы (27,8%). Интересно, что вслед за ними в рейтинге идут небоскребы: здания высотой 17 этажей и выше составляют 21,4% от общего объема, тогда как типовые десятиэтажки занимают лишь 16,1%.

Эксперты отмечают консервативность предпочтений застройщиков. По материалу стен уверенную победу одержал кирпич (34,3%), следом идет традиционное для Сибири дерево (26,8%) и строительные блоки (12,4%). Современный железобетон замкнул четверку лидеров с показателем всего в 5%.

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