Сибирские таможенники перекрыли рекордный поток контрабанды в аэропортах

Более половины таких дел связаны с нарушением валютного законодательства Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирские таможенники за первое полугодие 2026 года заметно активизировали борьбу с теневыми финансовыми потоками. По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), силовики возбудили 14 уголовных дел по «валютным» статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказали 20 июля в Сибирском таможенном управлении.

Большая часть махинаций связана с незаконным выводом денег за рубеж. Восемь уголовных дел открыто по статье о переводе средств нерезидентам с использованием подложных документов. Еще шесть дел заведено на контрабандистов, пытавшихся вывезти наличность в обход закона.

Пальму первенства по выявлению схем незаконного вывода капитала удерживает Омская таможня — на ее счету 6 раскрытых преступлений. А вот охотников за наличными чаще всего ловили новосибирские оперативники при досмотре в международном аэропорту Толмачево. Там зафиксировано сразу три случая задержания. Самым крупным уловом стало изъятие более 25 миллионов рублей, которые пытались скрытно вывезти рейсом в Таджикистан.

Всего же за январь-июнь текущего года авиапассажиры пытались незаконно провезти через международные воздушные гавани Сибири почти 39 миллионов рублей. Эта цифра в 3,6 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года и бьет все рекорды активности черного рынка валюты.

Помимо откровенной уголовщины, фиксируется резкий рост административных нарушений. Таможни региона составили 1701 протокол об административных правонарушениях в сфере валютного контроля — это на 22% больше, чем годом ранее. Лидером по количеству штрафов стали Красноярская, Алтайская и Иркутская таможни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич попал под 4 дела за контрабанду кораллов и гигантского моллюска

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru