Томские хирурги СибГМУ удалили простату размером с дыню без единого разреза

Операция была выполнена с помощью лазера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уникальную по своей сложности операцию провели специалисты клиник Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Врачи помогли пациенту избавиться от гигантской опухоли предстательной железы, объем которой достиг 250 кубических сантиметров — это в 12 раз превышает норму. При этом на теле мужчины не осталось ни одного хирургического шрама. Об этом рассказали в профильном департаменте.

Пять лет мужчина страдал от разрастания тканей простаты. Лекарственная терапия перестала приносить результат: из-за болезни он просыпался до восьми раз за ночь, что привело к тяжелому недосыпу и резкому падению качества жизни. Пациенту требовалось срочное хирургическое вмешательство. Ситуацию осложнял анамнез: ранее мужчине проводили стентирование сосудов сердца. Классическая открытая операция несла прямую угрозу сосудистых осложнений и могла стоить ему жизни.

«Из-за большого объема простаты в таких случаях часто проводят открытую операцию. Но у нашего пациента в истории болезни было стентирование сосудов сердца, поэтому полостная операция несла риск сосудистых осложнений. Мы выбрали малоинвазивный эндоскопический метод. В клиниках СибГМУ этот способ при таком объеме железы применили впервые», — пояснил врач-уролог урологического отделения Григорий Мартынов.

Хирурги выполнили трансуретральную лазерную энуклеацию. Через естественные пути — мочеиспускательный канал — специалисты ввели оборудование и буквально «выпаровали» лишнюю ткань мощным лазером.

На сегодняшний день клиники СибГМУ остаются единственным медучреждением в городе, где освоен метод энуклеации для удаления даже таких крупных аденом. Применение высокотехнологичного оборудования позволило избежать рисков, связанных с общим наркозом и полостным вмешательством, обеспечив пациенту быстрое восстановление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чтобы люди не расстроились!»: Томич рассказал, почему распечатал скульптуру белки на 3D-принтере

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru