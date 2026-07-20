СК по Томской области дал советы по защите от интернет-мошенников

В ведомстве напомнили о правилах цифровой гигиены Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Томской области обратилось к жителям региона с предупреждением: развитие технологий несет не только пользу, но и новые угрозы. В целях профилактики киберпреступлений ведомство опубликовало свод правил цифровой безопасности. В ведомстве даже разработали специальную памятку для профилактики интернет-мошенничеств.

Основой защиты следователи называют так называемую цифровую гигиену — комплекс мер по сохранению личной информации на электронных устройствах. Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности.

В ведомстве настоятельно рекомендуют устанавливать сложные пароли из комбинации букв, цифр и символов. Крайне не рекомендуется использовать общедоступную информацию вроде имен родственников или дат рождения. Пароли от важных аккаунтов следует менять не реже двух раз в год.

При совершении финансовых операций нельзя разглашать полные данные банковских карт и коды из СМС-сообщений. Для контроля движения средств лучше подключить услугу СМС-оповещения. Также важно обращать внимание на адрес сайта при вводе платежных данных, чтобы не попасть на фишинговый ресурс-двойник. Регулярное резервное копирование файлов на внешние носители поможет спасти данные от вирусов-шифровальщиков.

Отдельный блок рекомендаций касается безопасности подрастающего поколения. Родителям советуют научить детей правилам поведения в сети и объяснить, почему нельзя общаться с незнакомцами или передавать им личные данные. Необходимо настроить средства родительского контроля и разъяснить ребенку, что о любых подозрительных просьбах или неприятном контенте нужно немедленно сообщать взрослым.

Следственное управление подчеркивает, что бдительность и ответственное отношение к личным данным остаются лучшим способом предотвратить совершение преступления в виртуальном пространстве.

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