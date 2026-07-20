Прокурор Сергей Шабалин проверил ремонт школы в Парабели

Надзорные мероприятия будут продолжаться вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Фото: прокуратура Томской области

Капитальный ремонт Парабельской средней школы имени Н.А. Образцова находится под строгим надзором районной прокуратуры. На минувшей неделе прокурор района Сергей Шабалин лично выехал на строительную площадку, чтобы проверить ход работ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Вместе с ним объект инспектировали представители заказчика и подрядной организации. Подробности сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Стартовавшие еще в марте строительно-монтажные работы сейчас перешли в активную фазу. Инспекция показала, что самые грязные и сложные этапы позади: полностью завершены ремонт крыши, а также замена систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения — всего того, что составляет основу безопасной и комфортной образовательной среды. В настоящее время бригада мастеров перешла к чистовой отделке помещений. Штукатурятся стены в учебных классах, обновляется спортивный зал и пищеблок.

Темпы работ соответствуют утвержденному графику, критических отставаний не зафиксировано. Однако поблажек ждать не стоит. Общаясь со строителями, Сергей Шабалин подчеркнул важность успешного выполнения мероприятий нацпроекта. Он отметил, что никакие оговорки и задержки недопустимы, так как на кону право местных школьников на качественное образование в достойных условиях.

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