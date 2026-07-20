СК предупредил родителей об уголовном сроке за детские питбайки

Такой транспорт требует особой защитной экипировки и прав на управление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С приходом летнего сезона показатели аварийности с участием подростков на мотоциклах, скутерах и квадроциклах неумолимо растут. Мототехника дарит детям яркие ощущения и высокую скорость, однако этот вид транспорта относится к категории повышенного риска. Ключевыми факторами трагедий становятся недостаточное владение навыками вождения, ошибочный выбор площадок для катания и систематическое игнорирование правил дорожного движения. О правилах использования недетского транспорта рассказали сегодня, 20 июля, в СУ СК России по Томской области.

В ведомстве отметили, что зачастую причиной непоправимых событий становится вседозволенность со стороны взрослых. Покупая ребенку мощный аппарат в стремлении угодить, родители редко оценивают вероятные последствия. Управление несовершеннолетним мотоциклом или квадроциклом — это не развлечение, а серьезное занятие, требующее специальной подготовки и непрерывного внимания к безопасности.

Чтобы избежать трагедии, специалисты рекомендуют выводить подростков исключительно на специально оборудованные трассы, мототреки и полигоны. Под руководством опытных наставников дети учатся не только крутить ручку газа. Инструктор вырабатывает дисциплину, объясняет физику движения на поворотах, обучает правильной технике падения для минимизации травм и формирует рефлексы, позволяющие уйти от столкновения в экстренной ситуации.

СУ СК России по Томской области напоминает о строгих возрастных рамках. Управлять малолитражной мототехникой на дорогах общего пользования можно только с шестнадцати лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Мощными мотоциклами разрешено управлять исключительно с восемнадцати лет. Для предотвращения опасных ситуаций необходимо ограничить свободный доступ детей к технике, находящейся в собственности семьи.

Важно помнить: передача в пользование ребенку питбайка, мопеда или легкового автомобиля может быть расценена как вовлечение несовершеннолетнего в действия, создающие угрозу для его жизни. Это влечет за собой наступление реальной уголовной ответственности в соответствии со статьей 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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