Конкурс в томские университеты в среднем составил до 12 человек на место

Томск традиционно считается студенческим городом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в Томской области бьет рекорды. По данным регионального правительства, местные университеты уже приняли свыше 48 тысяч заявлений от абитуриентов — это на 7% больше, чем год назад. На наиболее популярных направлениях подготовки борьба идет нешуточная: конкурс достигает 8–12 человек на одно бюджетное место. Об этом сообщили в правительстве региона.

Особый ажиотаж наблюдается вокруг целевого обучения. По этой квоте подано уже более 1,1 тысячи заявок. Будущие инженеры и врачи готовы конкурировать даже здесь: на отдельных специальностях по направлению от предприятий конкурс составляет 3–4 человека на место. Наибольшим спросом у работодателей пользуются специалисты для химической отрасли, нефтегазовой сферы, атомной энергетики и здравоохранения.

В администрации региона подчеркивают преимущества такого формата. Целевое обучение позволяет выпускникам школ заранее заключить контракт с будущим начальником, получить гарантированное трудоустройство после диплома и еще во время учебы включиться в реальные профильные проекты заводов.

Успеть запрыгнуть в последний вагон абитуриенты могут несколькими способами: подать документы лично в приемную комиссию, отправить их почтой или воспользоваться цифровым сервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Основной этап приема документов на большинство бюджетных мест завершится 25 июля. Однако тем, кто планирует поступать через внутренние вступительные испытания университетов, стоит поторопиться — для них дедлайны индивидуальны. Актуальное расписание экзаменов опубликовано на официальных сайтах учебных заведений.

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