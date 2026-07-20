Траты на отпуск у томичей в этом сезоне взлетели на 14 процентов

Отпуск для жителей региона подорожал на 14% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жажда путешествий обошлась жителям Томской области почти в полмиллиарда рублей. По данным Томскстата, за первые пять месяцев 2026 года томичи направили на услуги туристических агентств, туроператоров и онлайн-сервисов бронирования 400 миллионов рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные привели сегодня, 20 июля в статистическом ведомстве.

Только в мае, перед началом летнего сезона, расходы горожан на организацию поездок составили 72 миллиона рублей. Для сравнения: за весь 2025 год объем трат на туристские услуги в регионе едва превысил 861 миллион рублей при общем объеме платных услуг в 80,6 миллиарда.

В 2026 году правительство области совместно с бизнесом планирует сделать упор на гастрономический туризм. В кафе и ресторанах для путешественников введут единое «губернское меню». Кроме того, регион заключил стратегическое соглашение с сервисом онлайн-бронирования «Островок» для продвижения местных достопримечательностей.

«Мы видим огромный интерес к внутреннему туризму. Средняя стоимость забронированной ночи по России сейчас составляет около 6,4 тысячи рублей, и наши локации становятся все более востребованными», — отмечают представители отрасли.

Напомним, ранее власти заявляли о необходимости введения туристического налога в 2026 году для пополнения бюджета — пока что Томская область остается единственным регионом в СФО без этого сбора .

Пока томичи активно бронируют туры в Краснодарский край, Алтай и Турцию, местный турбизнес фиксирует рост потока самих гостей в область. За 2025 год регион посетили 468 тысяч человек — это на 7% больше, чем годом ранее.

Основные точки притяжения — Семилуженский казачий острог, Синий Утёс на реке Томь и Таловские чаши.

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