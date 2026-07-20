В Томской области заработала система наставничества для молодых медиков

В регионе назначены кураторы, которые будут вести каждого выпускника СибГМУ и медколледжа по индивидуальному плану развития Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти региона собрали команду из 580 наставников для выпускников медицинских вузов и колледжей. В пул вошли врачи высшей квалификационной категории, кандидаты и доктора медицинских наук, а также опытные фельдшеры и старшие медсестры. Об этом сообщили 20 июля в профильном ведомстве.

Перед допуском к молодежи все наставники пройдут обязательное обучение на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Чтобы программа не осталась на бумаге, во всех подведомственных учреждениях уже назначены персональные кураторы — заместители главных врачей. Их задача — выстроить жесткую систему адаптации: отбирать учителей, формировать стандарты стажировки и составлять индивидуальные планы развития для каждого из молодых специалистов с оценкой роста их компетенций.

Напомним, с 1 марта 2026 года в российском здравоохранении действует федеральная программа обязательной профессиональной адаптации. Пройти ее томские медики могут на базе 124 государственных и частных клиник. Развитие кадрового потенциала ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для обратной связи запущен специальный колл-центр. Выпускники могут задать вопросы о стажировке по телефонам горячей линии: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 (звонки принимаются круглосуточно).

Программа уже начала работу: первые интерны приступили к дежурствам под присмотром старших коллег. По словам организаторов, молодые врачи получают не только узкопрофессиональные навыки, но и психологическую поддержку. Это должно снизить кадровый дефицит в районных больницах и повысить качество медицинской помощи для жителей области.

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