Супруги из Северска отправили на «безопасный счет» свыше 4,6 миллионов рублей

Аферисты обманули пожилую супружескую пару Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупную сумму денег потеряли пожилые муж с женой из Северска.

В региональном УМВД 20 июля сообщили, что на телефон одного из супругов пришло сообщение с портала «Госуслуги». В письме было указано, что от имени пенсионеров якобы оформлена доверенность на переводы денег. Пенсионеры позвонили на «горячую линию», номер которой был указан в сообщении.

Далее с жителями закрытого города связался мошенник, представившийся сотрудником «службы поддержки», он убедил пенсионеров перевести все сбережения на «безопасный счет», чтобы защитить деньги. Супруги отправили на указанные реквизиты свыше 4,6 миллионов рублей.

Пенсионеры обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичка накопила долг по алиментам свыше 2,6 миллиона рублей

Кратковременные дожди и грозы местами возможны 21 июля в районах Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru