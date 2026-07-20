Томичка накопила долг по алиментам свыше 2,6 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Кировский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Прокуратура Томской области 20 июля сообщила, что томичка обязана выплачивать деньги на содержание двоих сыновей и дочери, в отношении которых она с 2019 года лишена родительских прав.
Женщина накопила свыше 2,6 миллиона рублей задолженности по алиментам, привлекалась к ответственности за их неуплату, но выплачивать деньги на содержание детей так и не начала. Суд приговорил даму к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из ее заработка 10% в доход государства.
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