Кратковременные дожди и грозы местами возможны 21 июля в районах Томской области

Осадки во вторник прогнозируются только в районах области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на вторник, 21 июля. Предстоящей ночью осадков не ожидается, днем в районах местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В Томске в ближайшие сутки синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер северо-восточный, днем местами возможны порывы до 12 метров в секунду. В ночь на 21 июля в областном центре ожидается +13…+15°С, днем температура воздуха составит +26…+28 градусов.

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