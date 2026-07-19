Психолог рассказал томским родителям о секретах жизни без гаджетов

Специалисты рекомендуют читать вслух по очереди и не ругать детей за ошибки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не все родители знают, как увлечь младшеклассника чтением и оторвать его от гаджетов. Специально для редакции «КП-Томск» мы совместно с психологом Наталей Александровой подготовили лайфхаки для родителей, чтобы любовь к чтению проявилась у ребенка в самом раннем возрасте и затем сопровождала его всю сознательную жизнь.

Как отметила наш эксперт, правильная мотивация и личный пример родителей помогают сформировать устойчивую привычку к чтению и снизить зависимость от экранов смартфонов и планшетов.

«Чем раньше ребенок поймет, что читать книги не только полезно, но и интересно, тем лучше. Превратите чтение в увлекательный квест, расспрашивайте малыша о том, какие герои ему больше нравятся и на кого он хочет быть похож», — рассказала Наталья Викторовна.

Важным шагом станет договоренность о времени без гаджетов и мультфильмов, например, за 1 час до сна или после завтрака. В эти периоды ребенку предоставляют свободу действий, но детские книги кладут на самом видном месте.

Для учеников начальной школы необходимо выбирать издания по возрасту с яркими иллюстрациями и крупным шрифтом, избегая сложных слов и длинных предложений. При этом детям нужно разрешать самостоятельно выбирать литературу. В свободное время и на каникулах вовсе не обязательно читать произведения из школьной программы. Если ребенок увлекается детективами, фантастикой или комиксами, это стоит только поощрять, так как интерес к более серьезной литературе появится позже. Родителям также стоит показать разнообразие книг, посещая городские библиотеки и разрешая ребенку самостоятельно гулять между стеллажами.

«Читайте книги по очереди, по ролям. Можно специально прерывать чтение на самом интересном моменте, чтобы ребенку хотелось вернуться к книге позже. Категорически не рекомендуется ругать за ошибки: достаточно просто попросить перечитать слово, а над забавными оговорками можно вместе посмеяться», — отмечает эксперт.

Кроме того, нужно позволять не дочитывать книги, которые не нравятся, предлагая взамен другие варианты или аудиокниги. Чтение должно приносить удовольствие, а после прочтения ребенка стоит поощрить походом в кино на экранизацию, покупкой тематических наклеек или постановкой домашнего спектакля. Иногда покупка книги- комикса с любимым персонажем может развить нужную мотивацию для регулярного чтения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В женской консультации Северска беременным вручают 1-й в жизни документ малыша

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru