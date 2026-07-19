В женской консультации Северска беременным вручают 1-й в жизни документ малыша

1-й документ малыша — «Свидетельство о начале жизни». Фото: Томская епархия

В женской консультации Томска начали выдавать особенные бумаги, подтверждающие статус нового члена семьи еще до его рождения. Каждая беременная женщина, обратившаяся в женскую консультацию для ведения беременности, теперь получает 1-й документ, свидетельствующий о начале жизни ее малыша. Специальные бланки «Свидетельства о начале жизни нового человека» были переданы в дар медицинскому учреждению матушкой Ольгой Степановой из храма Владимирской иконы Божьей Матери. Об этом рассказали 19 июля в пресс-службе СибФНКЦ ФМБА России.

Этот символический и душевный подарок призван настроить женщину на лучшее и напомнить ей, что с этого дня она и ее крошечный ребенок находятся под особенной заботой специалистов и не останутся без внимания.

Беременным женщинам начали вручать , бланки для которого передал в дар местный храм. Фото: Томская епархия

Полученное свидетельство пока не имеет официальной юридической и правовой силы, однако оно подтверждает важнейший научный факт. Жизнь человека начинается с момента зачатия, то есть слияния 2 половых клеток, при котором появляется 1-я уникальная и неповторимая клетка нового человеческого организма. Получив такой документ, мама и папа смогут глубже осознать, что они уже являются родителями. Эта бумага останется в семье на память на всю жизнь, ее можно будет показать друзьям и родственникам или бережно вложить в будущий детский фотоальбом. Психологи и врачи подчеркивают, что для женщины в период ожидания малыша крайне важно ощущать поддержку и особую значимость своего состояния с самого начала, чтобы беременность прошла комфортно и ее хотелось повторить.

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