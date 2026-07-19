В Северске перед судом предстанет водитель, который насмерть бил пешехода

Трагедия произошла 20 апреля на улице Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В суд передано уголовное дело о смертельной аварии в ЗАТО Северск. Как рассказали в прокуратуре закрытого города изданию «АиФ-Томск», на скамье подсудимых окажется 44-летний местный житель, насмерть сбивший пешехода из-за ослепившего его солнца.

По материалам следствия, трагедия случилась 20 апреля. Мужчина ехал на автомобиле Nissan Murano в сторону улицы Леонтичука. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель на мгновение потерял видимость из-за яркого солнечного света. Этого оказалось достаточно, чтобы не заметить переходившего дорогу 87-летнего человека. Удар оказался смертельным, и пенсионер скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Обвиняемый не стал оспаривать свою вину и полностью ее признал. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Окончательную меру наказания для 44-летнего водителя определит суд. Прокуратура ЗАТО Северск уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в судебную инстанцию. Правоохранительные органы регулярно предупреждают автовладельцев о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать солнцезащитные козырьки или поляризационные очки в ясную погоду. Ослепление солнцем является частой причиной наездов на пешеходов, особенно в утренние и вечерние часы, когда светило находится низко над горизонтом.

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